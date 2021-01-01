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तीन सड़क हादसे, 14 मौतें:ओडिशा बॉर्डर में बस्तर के 9, दंतेवाड़ा में 2 और भिलाई में गई 3 लोगों की जान

छत्तीसगढ़3 घंटे पहले
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रास्ते में मौत, ओडिशा के कोटपाड़ अस्पताल के बाहर रखे शव। - Dainik Bhaskar
रास्ते में मौत, ओडिशा के कोटपाड़ अस्पताल के बाहर रखे शव।

तीन सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के 14 की मौत हो गई। इसमें ओडिशा बॉर्डर में बस्तर के 9, दंतेवाड़ा में 2 और भिलाई में 3 लोगों की जान गई। 100 से ज्यादा घायल भी हुए हैं।

जगदलपुर: ​​​​​​ ​दंतेवाड़ा में भी 2 की मौत, 90 घायल

ओडिशा के कोटपाड़ के पास आमगांव में रविवार की देर रात सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 9 लोगों की मौत और 15 से ज्यादा घायल हो गए। दूसरी ओर दंतेवाड़ा में मुख्यमंत्री की सभा में शामिल होने ग्रामीणों को लेकर जा रहे एक ट्रक ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। इसमें दो लोगों की मौत और करीब 90 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि ओडिशा के मुरताहांडी में शोक कार्यक्रम में शामिल होने जगदलपुर से लगे कलचा के 40 लोग पिकअप में सवार होकर गए हुए थे।

वहां कार्यक्रम संपन्न करने के बाद इसी पिकअप से लोग वापस आ रहे थे। इसी बीच कोटपाड़ थाना क्षेत्र के आमगांव के पास तेज रफ्तार पिकअप सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई और पलट गई। घटनास्थल पर ही 7 की मौत हो गई, जबकि अस्पताल में 2 की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल लोगों को मेकॉज में इलाज के लिए रेफर किया जा रहा है।

मृत महिलाओं में फूला भतरा पति भाजु, लक्ष्मी कश्यप पति कमलसाय, नीला बघेल पति चैतन, पारो कश्यप, नीला बघेल पति मनबध शामिल हैं। इधर, विधायक रेखचंद जैन भी मौके पर पहुंच गए हैं। इससे पहले कलेक्टर रजत बंसल ने भी एसडीएम और तहसीलदार को कोटपाड़ अस्पताल के लिए रवाना कर दिया है।

भिलाई ​​​: ​​रायपुर के दो व दुर्ग के 1 की जान गई

कुम्हारी के पास नेशनल हाईवे पर रविवार को सड़़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे भिलाई-3 स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि कार व बाइक चालक एक-दूसरे को ओवरटेक करना का प्रयास कर रहे थे। तभी दोनों वाहनों में टक्कर हो गई। दोनों ही अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक में जा घुसे।

हादसे में कार और बाइक के परखच्चे उड़ गए। कार सवार शेख जहरूद्दीन और रहीम दोनों (बैजनाथ पारा, रायपुर निवासी) और बाइक सवार अयूब गौरी निवासी लुचकीपारा (दुर्ग) की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार का एक हाथ पूरी तरह धड़ से अलग हो गया। कार सवार एक युवक की आंख बाहर आ गई। कार का अगला हिस्सा ट्रक के नीचे पूरी तरह पिचक गया।

मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक के नीचे फंसे कार सवार तीनों युवकों को बाहर निकाल लिया। इसमें से दो की मौत हो चुकी थी, जबकि तीसरे युवक शेख फरीद को इलाज के लिए भिलाई-3 स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसका इलाज जारी है।

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