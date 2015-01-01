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रायपुर में हादसा:चलती कार में ड्राइविंग सीट बदलने की कोशिश, हादसे में युवक की मौत

रायपुर2 घंटे पहले
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पिछली सीट के शीशे को तोड़कर घुसी रेलिंग इस तरह फ्रंट ग्लास चीरकर बाहर आई।
  • गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ा, पीछे के हिस्से में घुसी रेलिंग आर-पार
  • टाटीबंध से 600 मीटर की दूरी पर हादसा, 3 दोस्त जा रहे थे भिलाई

टाटीबंध चौक से 600 मीटर की दूरी पर भिलाई रोड में बुधवार-गुरुवार दरमियानी रात 1 बजे एक कार सड़क किनारे लगी रेलिंग में जा घुसी। कार के पिछले हिस्से को चीरते हुए रेलिंग आरपार हो गई। हादसे में कार के पीछे सीट पर बैठे युवक की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब चलती कार में युवक ड्राइविंग सीट बदल रहे थे। इसी दौरान कार अनियंत्रित हो गई। स्टील की रेलिंग से जाकर टकरा गई। हादसे में दो घायल हो गए। उन्हें उपचार के बाद छुट्टी दे दिया। तीनों युवक भिलाई के रहने वाले हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव गुरुवार को परिजनों को सौंप दिया गया हैं। आमानाका टीआई भरत बरेठ ने बताया कि भिलाई नगर का इंजीनियर शुभम पांडेय (24), भिलाई-3 का नीतीश यादव (19) और वैभव तिवारी (24) तीनों रात में दोस्त से मिलने रायपुर आए थे। यहां रात में उन्होंने पार्टी की। उसके बाद रात 1 बजे भिलाई जाने के लिए निकले थे। कार वैभव चला रहा था। कार की पीछे सीट पर नीतीश और शुभम बैठे हुए थे। टाटीबंध चौक से 600 मीटर आगे एक शो रूम के सामने चलती कार में नीतीश ने ड्राइविंग सीट बदलने की कोशिश की। इसी दौरान वैभव की नजर सड़क से हट गई। कार सड़क किनारे लगे रेलिंग से टकराने वाली थी कि वैभव ने हड़बड़ा का ब्रेक लगाया और कार को साइड करने की कोशिश की। कार मुड़ गई। कार के पीछे का हिस्सा रेलिंग में घुस गई। रेलिंग कार के पीछे से आरपार हो गई। नीतीश के पैर और सीने में गंभीर चोट आई थी। किसी तरह वैभव और शुभम कार से बाहर निकले। फिर पुलिस को बुलाए और बड़ी मशक्कत के बाद नीतीश को बाहर निकाले। उसे एम्स अस्पताल ने गए। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शुभम और वैभव को मामूली चोट आई है। दोनों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने वैभव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने क्रेन बुलाकर कार को रेलिंग से निकाला और उसे थाने ले गए हैं।

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