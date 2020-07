दैनिक भास्कर Jul 04, 2020, 10:32 AM IST

रायगढ़. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में शुक्रवार दोपहर दिनदहाड़े कैश वैन लूटने वाले बदमाशों को पुलिस ने 10 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों से लूटे गए 14.5 लाख रुपए और हथियार भी बरामद हो गए हैं। बाइक सवार बदमाशों ने कैश वैन के ड्राइवर और गार्ड को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसमें ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि गार्ड अभी अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल पूरे मामले का खुलासा पुलिस दोपहर में करेगी।

आईजी दीपांशु काबरा और रायगढ़ एसपी संतोष सिंह ने ट्वीट कर वारदात के खुलासे और बदमाशों की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। दोनों ने ट्वीट किया, एटीएम कैश-वैन के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या और सिक्योरिटी गार्ड को घायल कर 14.5 लाख लूटने वाले बाइक सवार दो लुटेरों को रायगढ़ पुलिस ने 10 घंटे के भीतर कैश व मय हथियार पकड़ा। लोकल आसूचना, नाकाबंदी और सीसीटीवी ने मदद की। रायगढ़ पुलिस टीम को बधाई।

murder-cum-loot of 14.5 Lacs from ATM Cash-Van at Raigarh was cracked within 10 hours of incidence. Bikers had shot dead driver & injured guard. The two accused caught with cash & weapons. lead from Informant of a constable ,nakabandi & CCTVs helped. Kudos to Raigarh Police!