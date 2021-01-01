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​​​​​​​अंबिकापुर में कांग्रेस नेता की पिटाई:सर्किट हाउस के बाहर पहुंची मां-बेटी ने युवा नेता को जड़े थप्पड़, रायपुर में बड़ी बेटी को बंधक बनाकर रखने का आरोप

अंबिकापुरएक घंटा पहले
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छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक युवती ने कांग्रेस नेता को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद हंगामा हो गया। - Dainik Bhaskar
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक युवती ने कांग्रेस नेता को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद हंगामा हो गया।
  • SP बोले- लड़की बालिग है और रायपुर में कांग्रेस नेता के साथ अपनी मर्जी से रह रही है

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सर्किट हाउस में गणतंत्र दिवस के दिन जमकर हंगामा हुआ। अंदर सरगुजा के प्रभारी और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया बैठक ले रहे थे। बाहर अपनी मां के साथ पहुंची युवती ने एक युवा नेता पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। युवती के तेवर देख युवा नेता को वहां से दौड़ लगानी पड़ी। सारा मामला युवती की बहन को लेकर है। आरोप है कि कांग्रेस नेता ने उसे बंधक बना रखा है। हालांकि पुलिस अफसरों ने इस बात से इनकार किया है।

दरअसल, मंत्री मंगलवार को सर्किट हाउस में बैठक ले रहे थे। उनसे मिलने के लिए तमाम नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे। सब बाहर ही खड़े थे। इसी दौरान एक महिला अपनी दो बेटियों के साथ पहुंच गई। उसकी एक बेटी तेजी से आगे बढ़ी और वहां खड़े कांग्रेस नेता अनिमेश सिन्हा को थप्पड़ जड़ दिया। कांग्रेस नेता भागने लगे तो मां-बेटी ने उनको दौड़ाना शुरू कर दिया। सर्किट हाउस कैंपस में हो रहा हंगामा वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया।

महिला का आरोप- बड़ी बेटी रायपुर पढ़ने गई थी, इसके बाद से कोई संपर्क नहीं
नेता से मारपीट करने वाली महिला का कहना है कि उसकी बड़ी बेटी रायपुर पढ़ने गई थी। इसके बाद नवंबर 2020 से उनके साथ संपर्क में नहीं है। उन्होंने इसके लिए नेता अमिनेष सिन्हा पर अपहरण और बंधक बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नेता ने उनकी बेटी को फंसा लिया है। इसलिए वह आना नहीं चाहती। महिला का यह भी आरोप है कि उसने 12 जनवरी को कोतवाली में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

SP ने कहा- लड़की बालिग है और अपनी मर्जी से रह रही
वहीं SP सरगुजा टीआर कोशिमा का कहना है कि शिकायत के बाद उन्होंने मामले की जांच कराई थी, लेकिन वह गलत साबित हुई। लड़की बालिग है और अपनी मर्जी से रायपुर में रह रही है। वह जब लौटेगी तो उसकी शादी करा दी जाएगी। वह नहीं आना चाहती है तो कोई दबाव नहीं बना सकते हैं। युवती की मां और अनिमेष एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत करते रहते हैं। महिला और उसकी बेटियां पुलिस की जांच से सहमत नहीं थे।

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