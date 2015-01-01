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भाठागांव बस टर्मिनल:छोटे-छोटे अधूरे कामों से कुछ दिन फंसा बस टर्मिनल, लोकार्पण माह के अंत तक

रायपुरएक घंटा पहले
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फाइल फोटो।
  • राजधानी में देवेंद्र नगर चौक, आक्सीजोन-2, स्मार्ट कोतवाली, स्मार्ट रोड और बूढ़ातालाब म्यूजिकल फाउंटेन का लोकार्पण रविवार को

भाठागांव बस टर्मिनल दो-तीन दिन में शुरू करने और राजधानी में बसें बैन करने की निगम-प्रशासन की योजना में कुछ दिन का ब्रेक लग गया है। मुख्य सचिव आरपी मंडल और महापौर एजाज ढेबर ने बस टर्मिनल और लगी हुई सुविधाओं का जायजा लेने के बाद बताया कि छोटे-छोटे कई काम बाकी रह गए हैं। इनमें निजी आपरेटरों के बस स्टैंड में आफिस और काउंटरों की व्यवस्था तथा बाइपास रोड भी शामिल है। इसलिए टर्मिनल के लोकार्पण को इस माह के अंत तक के लिए टाल दिया गया है। हालांकि 22 तारीख, रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी में देवेंद्र नगर की नई चौड़ी सड़क, कलेक्टोरेट के पीछे आक्सीजोन-2, नया कोतवाली थाना और स्मार्ट रोड तथा बूढ़ातालाब में म्यूजिकल फाउंटेन का लोकार्पण करने जा रहे हैं। रविवार को ही कलेक्टोरेट के पास निर्माणाधीन नई मल्टीलेवल पार्किंग का लोकार्पण भी होना था, लेकिन वहां भी कुछ काम बाकी रह गया है। शनिवार को प्रशासनिक अमला इस पार्किंग का निरीक्षण करेगा और लोकार्पण के बारे में फैसला करेगा, लेकिन तीन-चार दिन में लोकार्पण की संभावना नहीं है। जिन कार्यों का लोकार्पण होना है, वह रायपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने मिलकर पूरा किया गया। शहर में जवाहर बाजार, बूढ़ातालाब सहित कई सुविधाओं का लोकार्पण राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 1 नवंबर को ही कर दिया गया था। लेकिन बची हुई पांच योजनाओं पर कुछ काम बाकी होने की वजह से लोकार्पण की मंजूरी नहीं मिली पाई थी।

मल्टीलेवल पार्किंग के भी लोकार्पण की होगी कोशिश
महापौर ढेबर ने बताया कि कलेक्टोरेट परिसर से लगी 22 करोड़ की लागत वाली मल्टीलेवल पार्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो चुका है। केवल फिनिशिंग चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि यह शनिवार की रात तक पूरी हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो रविवार को इसका भी लोकार्पण किया जा सकता है। इसी मल्टीलेवल पार्किंग के पास ही आक्सीजोन का विस्तार किया गया है। इसलिए आक्सीजोन-2 का लोकार्पण होगा। महिला व बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के बंगले के पास वाली सड़क को स्मार्ट रोड बनाया गया है। इसी सड़क से एक प्रवेश द्वार आक्सीजोन के लिए भी बनाया गया है। इसके अलावा देवेंद्र नगर चौक के पास 80 फीट रोड तैयार कर ली गई है और एक नया चौक बनाया गया है। कोतवाली थाने की नई बिल्डिंग और बूढ़ातालाब में म्यूजिकल फाउंटेन का काम भी पूरा हो चुका है। इन सभी का लोकार्पण रविवार को कर दिया जाएगा।

दिनभर चलता रहा निरीक्षण का दौर
जिन कार्यों का रविवार को लोकार्पण होना है, मुख्य सचिव मंडल के अलावा सांसद छाया वर्मा, महापौर ढेबर और विधायक कुलदीप जुनेजा ने शुक्रवार को दिनभर किया। यह पूरी टीम पांचों जगह पहुंची। खालसा स्कूल के पास ऑक्सीजोन में चल रहे विकास व सौंदर्यीकरण, देवेंद्र नगर में नमस्ते चौक तथा यहां तैयार दुकानों का निरीक्षण किया गया।

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