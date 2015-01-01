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आत्मदाह:पत्नी को खेत के पास बुलाकर उससे माफी मांगी फिर खुद पर पेट्रोल छिड़क लगा ली आग

रायपुर35 मिनट पहले
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खमतराई मेटल पार्क रोड पर गुरुवार शाम एक युवक ने अपनी पत्नी के सामने पेट्रोल डालकर आग लगा ली। उसने पत्नी को फोन कर घर से कुछ दूर खेत के पास बुलाया। पत्नी के पहुंचने के बाद बाइक से आया। उसके पास पहुंचकर माफी मांगी। इसके पहले कि पत्नी कुछ समझ पाती वह दौड़कर खेतों की ओर गया और वहां पेट्रोल डालकर अपने शरीर में आग लगा ली। पत्नी ने चीख पुकार मचाते हुए बचाने की कोशिश की लेकिन वह बुरी तरह झुलस गया। देर रात उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार वह खमतराई की शराब दुकान का वर्कर था। वहां से निकाले जाने का नोटिस मिलने से वह परेशान था। उसे दो माह से वेतन भी नहीं दिया गया था। खमतराई टीआई संजय पुंढीर ने बताया कि कितेश्वर पैकरा(26) मूलत: बेमेतरा का रहने वाला था। वह मेटल पार्क में पत्नी और बच्ची के साथ किराए पर रहते हुए उरला की शराब दुकान में काम करता था। उसकी नियुक्ति प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हुई थी। वह गुरुवार शाम शराब दुकान जा रहा हूं कहकर घर से निकला था। उसने शाम 6 बजे अपनी पत्नी को घर से कुछ दूर मेटल पार्क रोड में बुलाया। उसकी पत्नी वहां खड़ी थी। तभी कितेश्वर बाइक से आया और पत्नी के पास रूका। एकाएक वह खेत की ओर दौड़ाते हुए अपनी पत्नी को बोला कि उसे माफ करना है। वह उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाया। वह अब जा रहा है। उसने पेट्रोल डालकर आग लगा लिया। जब आग भभकने लगी तो उसने चीख पुकार शुरू कर दी। वह इधर-उधर भागने लगा। उसकी पत्नी रेशमा उसकी मदद के लिए दाैड़ी। रेशमा ने इमरजेंसी सेवा में कॉल किया और एंबुलेंस बुलाया।

उसके बाद कितेश्वर को अस्पताल ले जाया गया। टीआई पुंढीर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दो महीना पहले कितेश्वर को नौकरी से निकालने के लिए कहा गया। तब कितेश्वर ने कहा कि उसे लिखित में दिया जाए। उसे फिर नोटिस दिया गया था। उसकी सैलरी रोक कर दी गई। इससे कितेश्वर परेशान चल रहा था। वह दो महीने से बेरोजगार था। वह शराब दुकान जाता था और हस्ताक्षर करके आ जाता था, लेकिन उसे पैसा नहीं मिल रहा था। प्रारंभिक जांच में आत्मदाह की यही वजह मानी जा रही है। पुलिस पड़ताल कर रही है। युवक ने आत्मदाह क्यों किया है। पत्नी का अभी बयान नहीं हो पाया है। शराब दुकान से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस के अनुसार कितेश्वर ने दो साल पहले अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था। वह जब दुर्ग शराब दुकान में काम कर रहा था, तब उसने रेशमा से शादी की थी। उसकी एक साल की बच्ची है।

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