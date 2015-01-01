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फर्जीवाड़े पर कार्रवाई:केंद्रीय जीएसटी ने रायपुर के एक स्टील कारोबारी को पकड़ा, केंद्रीय एजेंसी को लगाया था चूना

रायपुर11 मिनट पहले
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केंद्रीय जीएसटी ने पहले भी रायपुर में ऐसे फर्जीवाड़े पकड़े हैं। फाइल फोटो।
  • फर्जी चालान के आधार पर ली थी करोड़ों की टैक्स राहत
  • जांच के बाद केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने की गिरफ्तारी

केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में टैक्स फर्जीवाड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय अधिकारियों ने रायपुर से लोहा और इस्पात उत्पाद कारोबारी मिथिलेश तिवारी को गिरफ्तार किया है।

तिवारी के ऊपर फर्जी चालान के आधार पर करोड़ों रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ उठाने का आरोप है। केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने बताया, शुरुआती जांच के बाद यह गिरफ्तारी की गई है।

टीम ने जांच में पाया, मेसर्स एचके इंटरप्राइजेज ने कई फर्मो की ओर से जारी फर्जी चालानों के आधार पर 21 करोड़ 31 लाख रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाया।

अधिकारियों ने बताया, मेसर्स एचके इंटरप्राइजेज ने मेसर्स ओम इस्पात और मेसर्स नारायण स्टील, भिलाई की ओर से जारी किए गए फर्जी चालान पर गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया। जिसमें उन्होंने 21 करोड़ 31 लाख रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट को अग्रेषित करना दिखाया है।

जांच में पता चला कि ओम इस्पात और नारायण स्टील जैसे फर्म अस्तित्व में ही नहीं हैं। इन्हें ऐसे फर्जी चालान जारी करने के लिये ही बनाया गया था। यह सामने आने के बाद एजेंसी ने मिथिलेश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया।

कई राज्यों में फैला है रैकेट

केंद्रीय जीएसटी के अधिकारियों ने बताया, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल जारी कर इस तरह का सौदा करने वाले डीलरों का एक रैकेट है। यह कई राज्यों में फैला हुआ है। इस मामले में आगे भी जांच जारी है।

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