बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित एक निजी अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी के बाद 23 साल की युवती की मौत हो गई। युवती के हाथ के ऑपरेशन के बाद उसकी प्लास्टिक सर्जरी की गई थी। इलाज के 6 दिन बाद ही युवती ने दम ताेड़ दिया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि लापरवाही सामने आने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक, टिकरापारा निवासी निशा सिंह (23) 24 जून को मार्निंग वाॅक पर निकली थी। इसी दौरान किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी। घायल होने पर निशा को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले उसके हाथ का आॅपरेशन हुअा। इसके बाद हाथ की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने प्लास्टिक सर्जरी कराने की सलाह दी। बताया जा रहा है कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद खून का बहाव नहीं रुका और 30 जून को उसकी मौत हो गई।

निशा के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कैंपेन शुरू किया

इस संबंध में परिजनों ने डॉक्टरों पर निशा के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। उसे न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाया जा रहा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की दो सदस्यीय टीम ने जांच शुरू कर दी है। जांच टीम में डॉ. मनोज सेमुअल और डॉ. एसके लाल शामिल हैं, जो सीएमएचओ को रिपोर्ट सौंपेेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने ट्वीट कर दुख जताते हुए कार्रवाई की बात कही है।

Extremely saddened by this needless loss of a nascent life. Any carelessness must be impartially enquired into and strictest legal and professional action taken. https://t.co/K6KOE92UY6