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खुला है सरकार का पिटारा:CM भूपेश बघेल आज सुकमा में अंग्रेजी स्कूल और लाइब्रेरी का लोकार्पण करेंगे; कल दुर्ग और बेमेतरा के दौरे पर रहेंगे

सुकमा/दुर्ग/बेमेतराएक घंटा पहले
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 2 जनवरी से लगातार प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान वे अलग-अलग जिलों में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। - Dainik Bhaskar
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 2 जनवरी से लगातार प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान वे अलग-अलग जिलों में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं।
  • मुख्यमंत्री बघेल 2 जनवरी से लगातार प्रदेश के दौरे पर हैं, इस दौरान करोड़ों के विकास कार्य कर चुके हैं अर्पित
  • एक दिन के दौरे पर सुबह 12 बजे सुकमा के ज्ञानोदय परिसर पहुंचेंगे, भिलाई में अपने निवास पर करेंगे विश्राम

छत्तीसगढ़ सरकार के पिटारे से लगातार विकास योजनाएं निकल रही हैं। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर सुकमा पहुंचेंगे और अंग्रेजी स्कूल व लाइब्रेरी का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मंगलवार को दुर्ग, भिलाई और बेमेतरा के दौरे पर रहेंगे। CM बघेल 2 जनवरी से प्रदेश के अलग-अलग जिलों के दौरे पर हैं। इसदौरान वे करोड़ों रुपए के विकास कार्य जनता को समर्पित कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री बघेल दंतेवाड़ा से सोमवार सुबह 12 बजे सुकमा के ज्ञानोदय परिसर पहुंचेंगे। यहां स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद दोपहर 12.05 बजे विवेकानंद युवा शक्ति परिसर में जिला ग्रंथालय (लाइब्रेरी) का लोकार्पण करने के बाद 12.45 बजे फिटनेस सेंटर का अवलोकन करेंगे। फिर दोपहर 12.55 बजे मिनी स्टेडियम में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद आमसभा को संबोधित करेंगे।

गादीरास में सर्व आदिवासी समाज के भवन का लोकार्पण करेंगे
मिनी स्टेडियम में ही विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई विकास प्रदर्शनी का CM अवलोकन करेंगे और हितग्राहियों को सामग्री वितरित करेंगे। दोपहर 2.30 बजे गादीरास रोड के समीप सर्व आदिवासी समाज के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे और 3.05 बजे सर्किट हाउस में स्थानीय प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। CM बघेल शाम 4.05 बजे सुकमा से 5.30 बजे भिलाई-3 थाना ग्राउंड परिसर पहुंचेंगे और अपने निवास पर रात्रि विश्राम करेंगे।

दुर्ग में चंदूलाल चंद्राकर के पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल
अगले दिन 2 फरवरी मंगलवार को CM बघेल सुबह 11.05 बजे अपने भिलाई स्थित निवास से बाजार चौक (चंदूलाल चंद्राकर व्यावसायिक परिसर) भिलाई-3 पहुंचेंगे। वहां स्वर्गीय चंद्राकर के पुण्य तिथि को लेकर होने वाले अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे दुर्ग के कंचादुर स्थित CCM मेडिकल कालेज और हास्पिटल पहुंचेंगे। वहां स्वर्गीय चंद्राकर की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे।

बेमेतरा में CM बघेल पक्षी महोत्सव का करेंगे शुभारंभ
मुख्यमंत्री दोपहर 2.30 बजे कचांदुर से 3 बजे बेमेतरा जिले के विकासखंड नवागढ़ स्थित ग्राम नगधा पहुंचेंगे। वहां से सड़क मार्ग से ग्राम परसदा आएंगे और गिधवा-परसदा जलाशय में नौका विहार कर पक्षी दर्शन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल 3.30 बजे ग्राम नगधा में आयोजित ’गिधवा-परसदा पक्षी महोत्सव 2021’ में शामिल होंगे। वहां से फिर शाम 5.05 बजे भिलाई-3 पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम अपने निवास पर ही करेंगे।

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