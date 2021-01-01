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  • Bhupesh Baghel; Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel Visits Kanker Districts From Today; Rs 342 Crore Development Works Will Be Dedicated

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CM आज से कांकेर दौरे पर:कृषक छात्रावास, बॉयज हॉस्टल और धान प्रोसेसिंग यूनिट समेत 342 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे

कांकेरएक घंटा पहले
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छत्तीसगढ़ के कांकेर दौरे पर मुख्यमंत्री बुधवार को पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे 342 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। - Dainik Bhaskar
छत्तीसगढ़ के कांकेर दौरे पर मुख्यमंत्री बुधवार को पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे 342 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे।
  • दो दिवसीय दौरे पर अपराह्न 3.30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे कांकेर
  • कोमलदेव जिला अस्पताल में सीटी स्केन मशीन का लोकार्पण

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार से अपने दो दिवसीय दौरे पर कांकेर पहुंचेंगे। इस दौरान वे जिले की जनता को कई विकास कार्य समर्पित करेंगे। इसमें कृषक छात्रावास, बॉयज हॉस्टल और धान प्रोसेसिंग यूनिट का लोकार्पण सहित 342 करोड़ रुपए के विकास कार्य शामिल हैं। इसके साथ जनसभा और गोठानों का निरीक्षण कर लाभार्थियों को सामग्री का वितरण भी करेंगे। अगले दिन गुरुवार दोपहर वहां से पाटन के लिए रवाना होंगे।

मुख्यमंत्री बघेल बुधवार को कोंडागांव से अपराह्न 3.30 बजे कांकेर के नरहरपुर स्थित ग्राम श्रीगुहान पहुंचेंगे। वे यहां गौठान का निरीक्षण करेंगे और फिर शाम 4.40 बजे से कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में कृषक छात्रावास, कृषि महाविद्यालय बालक छात्रावास और लघु धान प्रोसेसिंग यूनिट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही केंद्र की अन्य गतिविधियों का निरीक्षण करने के बाद महिला स्व-सहायता समूहों से चर्चा करेंगे।

गोविंददेव हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में होगी जनसभा

CM बघेल शाम को ही कोमलदेव जिला चिकित्सालय पहुंचेंगे और वहां सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण करेंगे। अगले दिन शासकीय नरहरदेव उत्कृष्ट अंग्रेजी स्कूल के निरीक्षण के बाद गोविंदपुर हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में आमसभा करेंगे। इस दौरान वे वन अधिकार सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। साथ ही वे विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया जाएगा। इसमें 94 करोड़ के 95 कार्यों का लोकार्पण व 248 करोड़ रुपए के 74 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।

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