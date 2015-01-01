पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विरोध का रास्ता:केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ से 16.54 लाख हस्ताक्षर, कांग्रेस ने चलाया था अभियान

रायपुर16 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
कांग्रेस कार्यकर्ता पिछले एक महीने से गांवों-शहरों में किसानों, मजदूरों और उपभोक्ताओं से मिलकर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ ज्ञापन पर हस्ताक्षर ले रहे थे। फाइल फोटो।
  • पीसीसी ने प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया को सौंपी जिलावार सूची
  • प्रदेश कांग्रेस ने 20 लाख हस्ताक्षर लेने का तय किया था लक्ष्य

केन्द्र सरकार के बनाये कृषि संबंधित तीनों कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश के 16 लाख 54 हजार 532 लोगों के हस्ताक्षर लेकर ज्ञापन को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास भेजा है। एआईसीसी 19 नवंबर को देशभर के किसानों से करवायें गये ऐसे हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपेगी।

प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया को किसान, खेत, मजदूर, मंडी समितियों, पशुधन बाजार समितियों में राज्य में कराए गये हस्ताक्षरों की जिलेवार रिपोर्ट सौंपा।

कांग्रेस ने इन कानूनों के खिलाफ पूरे प्रदेश में एक महीने तक हस्ताक्षर अभियान के साथ धरना, प्रदर्शन, जनजागरण अभियान चलाया था। हस्ताक्षर अभियान 2 अक्टूबर से शुरू हुआ।

पिछले एक सप्ताह में इन्हें विभिन्न जिलों से प्रदेश मुख्यालय भेजा जा रहा था। हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन का संकलन पूरा होने के बाद प्रदेश कांग्रेस ने इसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को सौंप दिया।

इस एक महीने के अभियान में भी कांग्रेस हस्ताक्षर का तय किया हुआ लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को 20 लाख लोगों के हस्ताक्षर कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी।

कानूनों को बेनकाब किया

पीसीसी संचार विभाग के सुशील आनंद शुक्ला का कहना है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच कृषि कानून से होने वाले नुकसान तथा देश की खेती को पूंजीपतियों का सौपने के षड़यंत्र को बेनकाब किया है।

सुशील आनंद शुक्ला ने बताया, हस्ताक्षर अभियान के दौरान किसानों में केन्द्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आक्रोश स्पष्ट दिख रहा था।

जांजगीर-चांपा जिले से सबसे अधिक हस्ताक्षर

किसान कांग्रेस की सूची के मुताबिक जांजगीर-चांपा जिले से एक लाख 21 हजार 500 लोगों के हस्ताक्षर लिये गये हैं। यह प्रदेश में सर्वाधिक हस्ताक्षर वाला जिला है। जांजगीर-चांपा सबसे अधिक धान उत्पादक जिलों में भी शामिल है।

इसके बाद रायपुर जिले का नंबर है। रायपुर ग्रामीण जिले से एक लाख 15 हजार 843 और शहर से 10 हजार हस्ताक्षर मिले हैं। रायगढ़ के शहर और ग्रामीण जिलों को मिलाकर कांग्रेस एक लाख से अधिक हस्ताक्षर जुटाने में सफल रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंUS के पूर्व प्रेसिडेंट ने लिखा- राहुल गांधी में सब्जेक्ट का मास्टर होने की योग्यता या जुनून नहीं - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें