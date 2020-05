दैनिक भास्कर May 03, 2020, 08:36 PM IST

भिलाई/रायपुर. छत्तीसगढ़ में रविवार रात कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले सामने आए हैं। इसमें दुर्ग में 8 और कवर्धा में 6 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 21 और कुल मामले 57 हो गए हैं। संक्रमित मरीजों को रायपुर एम्स में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से ड्यूटी कर आने वाले जवानों के लिए 14 दिन का क्वारैंटाइन अनिवार्य कर दिया है।



जानकारी के मुताबिक कवर्धा में संक्रमित मिले सभी मरीज मजदूर हैं और हैदराबाद से आए थे। इन्हें जिला प्रशासन की ओर से रेंगाखार स्थित क्वारैंटाइन सेंटर में रखा गया था। इसी दौरान इनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। वहीं दुर्ग में मिले 8 केस में एक बालोद जिले का है। भास्कर एप से कलेक्टर अंकित आनंद ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सभी अन्य राज्यों से आए थे। इन्हें क्वारैंटाइन सेंटर में रखा गया था।

दुर्ग जिला अब ग्रीन से रेड जोन में, पहला केस आया था 23 मार्च को

कलेक्टर आनंद ने बताया कि इन मजदूरों की स्क्रीनिंग के दौरान सिमटम मिलने पर उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। रविवार देर शाम रिपोर्ट आने के बाद इनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रोटोकाल के अनुसार सभी नए केस को एम्स रायपुर शिफ्ट करा रहे हैं। दुर्ग में पहला एक्टिव मरीज 23 मार्च को मिला था। इसके बाद से कोई केस नहीं अाने के कारण जिला ग्रीन जोन में था। अब एक बार फिर उसके रेड जोन में चला गया है।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण

