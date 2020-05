दैनिक भास्कर May 11, 2020, 12:16 PM IST

रायपुर. छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित 4 और मरीज सोमवार को ठीक हो गए हैं। उन्हें एम्स से छुट्‌टी दे दी गई है। इनमें दो सूरजपुर और दो कवर्धा से आए संक्रमित थे। इसके साथ ही प्रदेश में अब केवल 6 कोरोना पॉजिटिव केस ही रह गए हैं। पिछले तीन दिनों में 15 लोगों को एम्स से छुट्‌टी मिल चुकी है। अब तक कुल 59 संक्रमित मिले हैं, इनमें से 53 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं।

एम्स अधीक्षक करण पिपरे ने बताया कि स्वस्थ हुए लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब उन्हें घर भेजने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि डिस्चार्ज हुए लोग यहां से जाने के बाद होम क्वारैंटाइन में रहेंगे। डॉक्टरों की टीम लगातार इनके स्वास्थ्य की जानकारी लेती रहेगी। उन्होंने बताया कि बाकी बचे छह मरीजों का हालत अभी स्थिर है। बहुत ही जल्द ये स्वस्थ भी हो जाएंगे।

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण

