दैनिक भास्कर May 09, 2020, 10:50 AM IST

रायपुर. छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से आने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8 दिनों में करीब 3000 लोग दूसरों राज्यों से लौटे हैं। इन सभी को होम क्वारैंटाइन किया गया है। इसके बाद यहां आंकड़ा 20 हजार से ज्यादा हो गया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 30 हजार करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज मांगा है। इसमें से 10 हजार करोड़ रुपए तत्काल जारी करने के लिए कहा गया है।

सरकारी क्वारैंटाइन सेंटरों की संख्या बढ़ाई गई

