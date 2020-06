दैनिक भास्कर Jun 23, 2020, 04:34 PM IST

रायपुर. छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड की रफ्तार काफी धीमी है। यह महज 0.5 फीसदी ही है, यानी कि पूरे देश में लक्षद्वीप के बाद सबसे कम। बावजूद इसके अब दोगुने संक्रमित मरीजों का उपचार हो सकेगा। भविष्य के संभावित खतरे को देखते हुए प्रदेश के अलग-अलग अस्पतालों में 3000 बेड की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 630 डॉक्टरों की नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं।

This is the result of the hardwork & resilience of our healthcare workers and the awareness & cooperation of people of Chhattisgarh.



While the fight against Covid19 is a long one, it's heartening to know that community transfer in our Chhattisgarh is one of the LOWEST in India. pic.twitter.com/ePnlHldDJB