Jun 06, 2020, 10:19 AM IST

रायपुर. छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से शुक्रवार देर रात 19 वर्षीय एक युवती की मौत हो गई। युवती ल्यूकेमिया (ब्लड कैंसर) से पीड़ित थी। युवती जगलपुर की रहने वाली है और उसका उपचार रायपुर स्थित रामकृष्ण केयर अस्पताल में चल रहा था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 1 जून को एम्स में भर्ती कराया गया था। इसके बाद मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। वहीं अंबिकापुर में संक्रमण के 5 नए केस आए हैं। ये सभी क्वारैंटाइन सेंटर में रहने वाले श्रमिक हैं।

A 19 years old female patient was shifted to AIIMS Raipur, on 1st June from RKCH after being found positive for Noval Corona Virus. She had Leukemia. Despite all the effort her condition started to deteriorate and sadly she succumbed to her illness on 05.06.2020 at 9.45 pm.