Jul 11, 2020, 02:07 PM IST

रायपुर. छत्तीसगढ़ में एक ओर जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, वहीं एक सुखद खबर भी आई है। एम्स रायपुर में भर्ती 89 साल के कोरोना संक्रमित मरीज को स्वस्थ होने के बाद शुक्रवार देर शाम डिस्चार्ज कर दिया गया। खास बात यह है कि प्रदेश में अब तक कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ये बुजुर्ग सबसे ज्यादा उम्र के हैं। वहीं महज 6 दिन में ही इन्होंने संक्रमण को मात देकर घर वापसी की है।

दरअसल, भिलाई के रिसाली निवासी 89 साल के बुजुर्ग की रिपाेर्ट 29 जून को कोरोना पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उन्हें 2 जुलाई को रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया था। यहां उपचार के महज 6 दिन बाद ही वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि शुरुआत से ही उनके ठीक होने के संकेत दिखाई देने लगे थे। इसके बाद शुक्रवार को उनकी दूसरी रिपोर्ट भी निगेटिव आ गई। इसके बाद उन्होंने अस्पताल से छुट्‌टी दे दी गई।

पाेता और बेटा दोनों डॉक्टर

बुजुर्ग का बेटा आैर पोता दोनों ही भिलाई के एक निजी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं। उसके अस्पताल में भी कोरोना मरीजाें के लिए वार्ड बनाया गया है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग का पोता वहीं डॉक्टर है। वह घर अाता-जाता रहा। उसके ही संपर्क में आकर बुजुर्ग भी संक्रमित हुए। हालांकि शुरुआती लक्षणों में ही उन्होंने सावधानी बरती और खुद ही आगे आकर अपना कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा। ऐसे में वह अन्य रोगियों को भी रास्ता दिखा रहे हैं।

प्रदेश में अब तक 3832 संक्रमित मिले, 787 एक्टिव केस

प्रदेश में पिछले 5 दिनों में 599 मरीज मिल चुके हैं। इसके बाद संख्या 3832 हो गई है। एक्टिव केस 787 हैं, जबकि 3028 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। रायपुर में मरीजों की संख्या 602 पहुंच गई है। पिछले 10 दिनों में ही रायपुर में 278 नए मरीज मिले हैं। इनमें 18 मार्च से 31 मई तक केवल 15 मरीज थे। रायपुर में जो मरीज मिले हैं, उनमें से 21 दूसरे के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं, इनमें 9 पुलिस स्टाफ हैं।

1. An 89 year old COVID-19 positive patient from Bhilai has been cured and discharged by AllMS. He is the oldest patient cured in Chhattisgarh. The patient shows a way forward for all COVID-19 positive patients as he enters a new phase of his life.