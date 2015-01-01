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एक और पुरानी फाइल खुली:आईपीएस राहुल शर्मा खुदकुशी कांड की फिर से जांच करायेगी छत्तीसगढ़ सरकार, सीबीआई लगा चुकी है क्लोजर

रायपुर18 मिनट पहले
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आईपीएस राहुल शर्मा नक्सल विरोधी मोर्चे पर भी तैनात रह चुके थे। फाइल फोटो।
  • जेल डीजी की अगुवाई में बनाई गई जांच समिति
  • आठ साल पहले की थी आत्महत्या, तब बिलासपुर एसपी थे

छत्तीसगढ़ सरकार एक और पुरानी फाइल खोलने जा रही है। सरकार ने आईपीएस राहुल शर्मा आत्महत्या मामले की जांच कराने का फैसला लिया है। जेल महानिदेशक संजय पिल्लै की अगुवाई में एक जांच समिति बनाई गई है। इसमें आईजी दीपांशु काबरा, आईजी रतनलाल डांगी, एसपी प्रशांत अग्रवाल और एएसपी अर्चना झा को भी शामिल किया गया है।

2002 बैच के आईपीएस अधिकारी राहुल शर्मा का शव 12 मार्च 2012 को बिलासपुर पुलिस ऑफिसर्स मेस में पाया गया था। पुलिस ने कहा, उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी।

एक सप्ताह पहले ही उन्हें बिलासपुर का एसपी बनाकर भेजा गया था। उनकी आत्महत्या के बाद पुलिस और प्रशासनिक हलके में हड़कंप की स्थिति बनी थी। एक वरिष्ठ आईपीएस और न्यायिक सेवा के एक अधिकारी पर उंगली भी उठी।

हंगामा बढ़ता देखकर तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। कई वर्षों की जांच के बाद भी सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। उसके बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया।

2018 में सरकार बदलने के बाद से ही आईपीएस राहुल शर्मा आत्महत्या मामले की जांच की मांग फिर से उठने लगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद इस मामले की जांच कराने के संकेत दिये थे।

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