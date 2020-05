दैनिक भास्कर May 19, 2020, 09:32 PM IST

रायपुर/बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हेल्थ यूनिवर्सिटी (पं. दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंस एंड आयुष यूनिवर्सिटी) के मेडिकल छात्रों की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इन परीक्षाओं की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ने के कारण यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से यह निर्णय लिया गया है। यूनिवर्सिटी की एमडी व एमबीबीएस सहित कुछ अन्य परीक्षाएं 19 मई से शुरू होनी थीं। इसको लेकर स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह ने जानकारी दी है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंस एंड आयुष यूनिवर्सिटी की ओर से एमडी/एमएस मेडिकल व मेडिकल डिप्लोमा व एमडी/एमएस आयुर्वेद की 19 मई, एमडीएस प्रथम व अंतिम वर्ष की 8 जून, एमएससी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी प्रीवियस व फाइनल ईयर की 23 मई और एमबीबीएस सेकेंड प्रोफेशनल की 15 जून को परीक्षा तिथि तय की गई थी। इसको लेकर स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह कहा, हमारे कुछ मेडिकल छात्र जो राज्यों के बाहर अटके हुए हैं, वे परीक्षा की तारीखों को लेकर चिंतित थे।

Some of our medical students who are stuck outside the states were worried about examination dates. The university has taken care of your concerns and put off the examinations for the time being. pic.twitter.com/x6Lrw6dXuD