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गनतंत्र छोड़, गणतंत्र से जुड़े:दंतेवाड़ा में 3 DAKMS अध्यक्ष सहित 24 नक्सलियों ने किया सरेंडर; SP ने उनके और जवानों के साथ किया डांस

दंतेवाड़ा25 मिनट पहले
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छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान के तहत गणतंत्र दिवस पर 24 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इस दौरान इन्होंने डांस भी किया। - Dainik Bhaskar
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान के तहत गणतंत्र दिवस पर 24 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इस दौरान इन्होंने डांस भी किया।
  • सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 12 महिलाएं भी, इनमें एक-एक लाख रुपए के 3 इनामी भी
  • लोन वर्राटू अभियान के तहत 8 माह में 70 इनामी सहित 272 नक्सली कर चुके हैं सरेंडर

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 12 महिलाओं सहित 24 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें एक-एक लाख रुपए के 3 इनामी हैं, जो कि DAKMS अध्यक्ष भी हैं। यह सभी अलग-अलग वारदातों में शामिल रहे हैं। इन सभी ने गणतंत्र दिवस पर गनतंत्र को छोड़कर तिरंगा हाथ में थाम लिया। प्रशासन की ओर से सरकार की योजना के तहत सभी को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं। इन सभी नक्सलियों ने चिकपाल में सरेंडर किया है।

नक्सलियों के सरेंडर करने के बाद उनके और DRG जवानों के साथ SP अभिषेक पल्लव ने भी डांस किया।
नक्सलियों के सरेंडर करने के बाद उनके और DRG जवानों के साथ SP अभिषेक पल्लव ने भी डांस किया।

गणतंत्र दिवस के दिन ये सभी नक्सली SP अभिषेक पल्लव के पास पहुंचे और सरेंडर कर दिया। इनमें कटेकल्याण निवासी आयतु मुचाकी, बामन डेंगा और कमली मड़काम तीनों DAKMS अध्यक्ष हैं और तीनों पर एक-एक लाख रुपए का इनाम है। इनके अलावा कटेकल्याण निवासी लखमा मुचाकी, छन्नू कोवासी, पाली मुचाकी, सोमड़ी मड़काम, मड़काम फगनू भी शामिल हैं। यह सभी नक्सली संगठन में DAKMS उपाध्यक्ष पद पर रहे हैं।

नक्सली संगठन के ये सदस्य भी मुख्य धारा में लौटे
कटेकल्याण निवासी मड्‌डा मरकाम, सोमड़ू कवासी, चिकपाल निवासी टिंगरी मरकाम, कटेकल्याण निवासी बामी पोड़ियामी, बामे मड़काम, कोसा कोवासी, जोगी मड़काम, आयते मुचाकी, मड़कम बुधरी, हड़मे मड़काम, जमली पोड़ियामी, कोसी मड़कम सभी DAKMSसदस्य और मिलीशिया सदस्य आयतु मड़काम व भीमापारा मारजूम निवासी कुड़ामी लिंगा शामिल हैं। सरेंडर करने वाली कुछ महिलाएं अपने साथ छोटे-छोटे बच्चों को भी लेकर पहुंची थीं।

सरेंडर के बाद हाथ में तिरंगा लेकर किया डांस
यह 'बदलम एड़का' यानी कि बदलता मन का असर है। इस बदलते मन और प्रशासन के लोन वर्राटू (घर वापस आइए) अभियान के तहत पिछले 8 माह में 272 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। अभी सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों के खिलाफ सड़क काटने और पुलिस पर हमले के कई थानों में आरोप दर्ज हैं। आत्मसमर्पण किए जाने के बाद SP अभिषेक पल्लव ने उनके साथ डांस भी किया।

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