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पुलिस का दीपावली गिफ्ट:बलौदाबाजार में गुमशुदा हुए 13 लाख रुपए के 100 से ज्यादा मोबाइल बरामद; उनके मालिकों को सौंपे गए

बलौदाबाजार15 मिनट पहले
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छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार पुलिस ने लोगों के गायब हुए मोबाइल बरामद कर उन्हें सौंपे। टीम ने 13 लाख रुपए कीमत के ऐसे करीब 100 से ज्यादा मोबाइल बरामद किए।
  • साइबर सेल की टेक्निकल टीम ने 21 दिन अभियान चलाकर तलाशे मोबाइल
  • पिछले एक साल में हुए थे गायब, अलग-अलग थानों में दर्ज थी इनकी गुमशुदगी

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में शुक्रवार को पुलिस ने तमाम लोगों को दीपावली का गिफ्ट दिया। यह गिफ्ट था, लोगों के गुमशुदा मोबाइलों का वापस मिलना। उच्चाधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम ने 21 दिन अभियान चलाकर 13 लाख रुपए कीमत के 100 से ज्यादा मोबाइल बरामद किए और इनके मालिकों को सौंप गया।

दरअसल, जिले के विभिन्न थानों में पिछले एक साल के दौरान तमाम मोबाइल गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उन्हें तलाश करने के लिए SP IK एलेसेला और एडिशन SP निवेदिता पाल के निर्देश में साइबर सेल की एक टीम का गठन किया गया। इस टेक्निकल टीम को गायब हुए मोबाइल पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

23 अक्टूबर से 12 नवंबर तक टीम ने चलाया अभियान
टीम ने मोबाइल तलाशने के लिए 23 अक्टूबर से 12 नवंबर तक अभियान चलाया और 101 मोबाइल बरामद किए। टीम में हेड कांस्टेबल नरेंद्र निषाद, ओंकार राजपूत, मुकेश दीवान, कांस्टेबल सुमित डहरिया, अरविंद कौशिक, कुंजराम बिहारी, सत्येंद्र बंजारे, धर्मेंद्र यादव, साइबर सेल के कांस्टेबल कुमार जायसवाल, हेमंत नायक, नेहा तिवारी शामिल थे।

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