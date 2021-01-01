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कारोना से राहत के 25 दिन:छत्तीसगढ़ में जनवरी के हर दिन 654 केस, 9 मौतें हो रहीं, लेकिन पहले की तुलना में आधे; एक्टिव केस भी आधे से ज्यादा कम हुए

रायपुर6 मिनट पहले
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यह तस्वीर कोरिया जिले के चिरमिरी सरभोका नर्सिंग कॉलेज की है। जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्टाफ और छात्र-छात्राओं ने कोरोना संक्रमण को लेकर संदेश दिया। - Dainik Bhaskar
यह तस्वीर कोरिया जिले के चिरमिरी सरभोका नर्सिंग कॉलेज की है। जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्टाफ और छात्र-छात्राओं ने कोरोना संक्रमण को लेकर संदेश दिया।
  • रायपुर अब भी हॉट स्पॉट बना, 25 दिन में मिले 3143 पॉजिटिव केस, जबकि 32 मरीजों की हुई मौत
  • बस्तर में देर से पहुंचा संक्रमण, पर सबसे तेज रिकवरी, कई जिलों में मौत का आंकड़ा शून्य पर पहुंचा

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले नए साल की शुरुआत के साथ स्थिर हो गए हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या में न तो बहुत इजाफा हो रहा है, न कमी। जनवरी के 25 दिनों की बात की जाए तो हर दिन करीब 654 केस सामने आ रहे हैं, जबकि 9 मौतें हो रही हैं। राहत की बात यह है कि पहले की तुलना में यह संख्या आधे से भी कम हो गई है। हालांकि रोजाना आ रहे सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या के साथ रायपुर और दुर्ग अब भी हॉट स्पॉट बने हुए हैं।

तारीख

जनवरी

पॉजिटिव

मिले

कुल

संक्रमित

एक्टिव

केस

मौतेंकुल मौतें
19322805071134433375
2114728165410517113386
37142823689980143400
411472835159766123412
510212845369111253437
610502855869109103447
71010286596885973454
89602875569045153469
910142885709274153484
10661289231896763490
118532900848550153505
127292908138060123517
136712914847791103527
146072920917418103537
15521292612629373544
16566293178686773551
17323293501683273558
18471293972599573565
193832943555932103575
205942949495798103585
21560295509563893594
22440295949530873601
23377296326504083609
24300296626494383617
254822971084896133630

मौत के आंकड़ों में कमी, लेकिन अब भी थम नहीं रहा सांसों का रुकना
प्रदेश में मौतों का आंकड़ा कम हुआ है। पिछले 25 दिनों में 255 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। हालांकि इनमें से ज्यादातर पहले से ही किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे। प्रदेश में कोरोना से पहली मौत 29 मई को राजधानी रायपुर में हुई थी। अब तक अक्टूबर में सबसे ज्यादा 1144 और नवंबर में 760 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके चलते कई बड़े राज्य राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश व बिहार से कोरोना मौतों के मामले में छत्तीसगढ़ आगे निकल गया है।

प्रदेश में अक्टूबर-नवंबर रहा भारी

तारीखमौतों की संख्या
29 मईपहली मौत
19 जून10
29 जुलाई50
11 अगस्त100
11 सितंबर500
2 अक्टूबर1000
19 अक्टूबर1500
30 अक्टूबर2000
11 नवंबर2500
31 दिसंबर3371
25 जनवरी3630

रायपुर और दुर्ग में संक्रमण जारी, पर बस्तर में राहत
राजधानी रायपुर और दुर्ग में संक्रमण की दर अभी भी ज्यादा बनी हुई है। रायपुर में 25 दिनों में 3143 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। यही स्थिति दुर्ग जिले की भी है। दुर्ग में जनवरी में अब तक 34 संक्रमित मरीज दम तोड़ चुके हैं। रायपुर में सर्वाधिक प्रतिदिन 2 के औसत से 45 से ज्यादा मौत हो चुकी है। दुर्ग में भी जनवरी के माह में मौत का औसत 1.72 से अधिक रहा है।

जनवरी माहसबसे ज्यादा संक्रमित रायपुरशून्य मरीजजनवरी माहसबसे ज्यादा संक्रमित रायपुरशून्य मरीज
1156सुकमा14127नारायणपुर
2199नारायणपुर, बीजापुर1595नारायणपुर
3161नारायणपुर, बीजापुर16111गरियाबंद
4140नारायणपुर, बीजापुर (1)1752बस्तर, कोंडगांव, GPM, मुंगेली (1)
5231नारायणपुर1886दंतेवाड़ा
6153नारायणपुर1952बीजापुर, नारायणपुर
7140नारायणपुर20126नारायणपुर
8170बीजापुर2194सुकमा, GPM
9180बीजापुर2280दंतेवाड़ा, सुकमा
10

123

नारायणपुर2383नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा
11133नारायणपुर, बीजापुर (1)24दुर्ग (49), रायपुर (46)बस्तर, GPM
12121बीजापुर, दंतेवाड़ा2594बीजापुर, GPM
13158नारायणपुर, दंतेवाड़ा

सबसे ज्यादा राहत की बात बस्तर में है। बाहर से सबसे ज्यादा प्रवासी बस्तर लौटे, फिर भी संक्रमण देर से पहुंचा और रिकवरी भी तेज हुई। बीजापुर और नारायणपुर में तो मरीजों के मिलने की दर शून्य पर पहुंच गई है। प्रदेश में दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा ऐसे तीन जिले हैं, जहां जनवरी माह में अब तक एक भी मौत कोरोना से नहीं हुई है। प्रदेश में अब कोरोना जांच का आंकड़ा 41 लाख के पार हो चुका है। इनमें 7.24 प्रतिशत ही पॉजिटिव मिले हैं।

जनवरी माह में जिलेवार सबसे कम और ज्यादा मौतें

सबसे ज्यादा मौतेंसबसे कम मौतें
दुर्ग (34)दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा (0)
रायपुर (32)बलरामपुर, बस्तर, GPM (1)
बिलासपुर (19)कोंडागांव, कोरिया, बेमेतरा (2)
धमतरी (13)मुंगेली, कांकेर (3)
रायगढ़ (12)बलौदाबाजार (4)

प्रदेश में 19 मार्च को रायपुर में मिला था पहला संक्रमित केस

छत्तीसगढ़ में 19 मार्च को सबसे पहला कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया था। लंदन से आई युवती संक्रमित हुई थी जो लगभग दो सप्ताह में ठीक होकर घर लौट गई। इसके बाद सितंबर के अंत तक प्रदेश में 1 लाख संक्रमित मरीज हो चुके थे। मई में पहली मौत कोरोना संक्रमण से रायपुर में बीरगांव के रहने वाले श्रमिक की हुई थी। इसके बाद मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ा, लेकिन नए साल में रफ्तार पर ब्रेक लग गया।

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