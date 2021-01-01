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  • Chief Minister Bhupesh Baghel Said Purandeshwari Can Do Anything, Nothing Will Happen To BJP While Raman Singh Is Captured

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पूर्व CM पर निशाना:मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले- पुरंदेश्वरी कुछ भी कर लें, रमन सिंह का कब्जा रहते भाजपा का कुछ नहीं होने वाला

रायपुरएक घंटा पहले
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं। इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहे हैं। - Dainik Bhaskar
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं। इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहे हैं।
  • धान खरीदी को लेकर दिए बयानों पर हमलावर थे CM
  • भाजपा छत्तीसगढ़ की प्रभारी महासचिव हैं डी. पुरंदेश्वरी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह पर बड़ा जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा, भाजपा की प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी देवी (डी. पुरंदेश्वरी) बहुत जल्दी थक जाएंगी। यहां भाजपा पर जब तक रमन सिंह का कब्जा रहेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला।

मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा में जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। वहीं जो उनके जेबी कार्यकर्ता हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा का भविष्य यहां तो नहीं दिखाई देता। धान खरीदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के बयानों के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी हमलावर हैं। रमन सिंह ने आज कहा था, जितना धान बरसात से नहीं उतना किसानों की आंसुओं से गीला हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा, रमन सिंह ने खुद को छत्तीसगढ़ समझ लिया है। उनके ही आंसू बह रहे हैं। किसानों ने ही उन्हें रुलाया है। 15 साल की सरकार 15 सीट पर सिमट गई उसका कारण ही किसान हैं। उन्होंने कहा, रमन सिंह ने 10 हजार करोड़ से अधिक की धान खरीदी कभी की ही नहीं। इस साल 17हजार 300 करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खाते में गया है। यानी रमन सिंह के शासनकाल के किसी साल की खरीदी से पौने दो गुना ज्यादा। तो रो कौन रहा है। रो रहे हैं भाजपा के नेता, कार्यकर्ता भी नहीं केवल भाजपा के नेता।

अगले वर्ष निजी मंडियो में धान बेचें भाजपा नेता

मुख्यमंत्री ने कहा, रमन सिंह और भाजपा के नेताओं को अगले साल से निजी मंडी में धान बेचना चाहिए। उनको शपथ लेना चाहिए कि जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हैं वे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि नहीं लेंगे। उनको शपथ लेना चाहिए कि वे शासकीय समितियों में धान नहीं बेचेंगे।

प्रधानमंत्री की नीतियों पर भी निशाना

मुख्यमंत्री ने कहा, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तबसे जनता को परेशानी ही हुई है। चाहे नोटबंदी की बात करें, चाहे जीएसटी की बात करें या फिर लॉकडाउन की बात करें। यह तीन बड़ी उपलब्धि उनके खाते में जाती हैं और तीनों ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया।

चुनावी राज्यों के लिए बजट घोषणा केवल झुनझुना

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बिहार में चुनाव के समय निर्मला सीतारमण ने मुफ्त में वैक्सीन देने का वादा किया था। चुनाव हो गया। अब क्या बजट में उसके लिए कुछ था क्या। जहां इस साल चुनाव हैं, उन राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडू और केरल के लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि उनके लिए की गई घोषणाओं का क्या होने वाला है। यह केवल चुनावी झुनझुना है।

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