दैनिक भास्कर May 23, 2020, 01:52 PM IST

कवर्धा. जब भी देश में सांपों की बात होती है तो कोबरा का जिक्र जरूर आता है। दुनिया के जहरीले सांपों में शामिल इस कोबरा का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में एक व्यक्ति जंगल में बोतल से कोबरा को पानी पिला रहा है। इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी और कवर्धा के कलेक्टर अवनीश शरण ने अपने ट्वीटर हेंडल पर पोस्ट किया है। हालांकि इस पोस्ट के साथ उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो पुराना है। इसमें वन विभाग का अधिकारी कोबरा को पानी पिला रहा है।

करीब दो मिनट के इस वीडियो में वन विभाग का अधिकारी एक बोतल में भरे पानी को कोबरा के फन के पास ले जाता है। पहले तो सांप पानी को देखता और फिर पीने लगता है। जब उसे पानी पीने में दिक्कत होती है, तो अधिकारी कोबरा के फन को पीछे से पकड़कर बोतल तक लेकर आता है। कुछ बूंदे कोबरा के फन तक जाती हैं और फिर थोड़ी ही देर में वह पानी पीकर वापस जाने लगता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट होने के बाद यह वीडियो वायरल हो रहा है।

Old video: Forest officer offering water to a thirsty cobra. Haven't seen anything like this before.

VC: FB @ParveenKaswan pic.twitter.com/wlpzsxRJ9y