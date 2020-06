दैनिक भास्कर Jun 08, 2020, 11:56 AM IST

रायपुर. छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में 89 मरीज सामने आए हैं। वहीं रायपुर में रविवार देर रात 5 और पॉजिटिव मिले हैं। इनमें दो बच्चे भी शामिल हैं। इसके बाद संख्या 1080 पर पहुंच गई है। प्रदेश में रोजाना 12 फीसदी की दर से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 5 दिनों के अंदर ही संक्रमित केस डबल हो चुके हैं। इसके चलते रिकवरी रेट भी 28% पर पहुंच गया है।

As we look forward to strengthen our stance in the fight against COVID, ICMR has laid a plan for optimised usage of our medical resources. The patients who have tested positive shall be categorised on the basis of their symptoms. (1/3) pic.twitter.com/ueuI5D0vxq