दैनिक भास्कर Apr 25, 2020, 11:22 AM IST

रायपुर. कोरोना संक्रमण की लड़ाई में ग्रीन जोन की ओर बढ़ रहे छत्तीसगढ़ को एम्स के मेडिकल स्टाफ के पॉजिटिव आने से झटका लगा है। हालांकि देर रात एम्स मे भर्ती दो और लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। इसके बाद एक्टिव केसाें की संख्या 5 हो गई है। वहीं इन सबके बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने अंग्र्रेजी मीडियम के स्कूल 15 जून से खोलने के आदेश दिए हैं। कहा गया है कि प्रस्तावित तारीख के अनुसार, स्कूलों को खोलने की व्यवस्था कर ली जाए।

डीपीआई जितेंद्र शुक्ला ने सभी 28 जिलों के कलेक्टर को पत्र लिखकर अंग्रेजी स्कूल खोलने को लेकर जानकारी मांगी है। पत्र में कहा गया है कि अगर किसी कारण से स्कूल शुरू नहीं हो पा रहे हैं तो 5 दिन में उसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। साथ ही कोरोना के मद्देनजर जारी गाइडलाइन के मुताबिक तैयारी शुरू कर दें। भास्कर ने इस संबंध में 16 अप्रैल को प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग डॉ. आलोक शुक्ला से बातचीत के बाद इसकी जानकारी दी थी।

अब तक 32 संक्रमित ठीक होकर एम्स से गए

अब तक प्रदेश में 37 संक्रमित केस सामने अा चुके हैं। इनमें से 32 लोग ठीक होकर लौटें हैं। अगर रायपुर में नया केस नहीं आता तो कोरबा छोड़कर पूरा प्रदेश बेहतर स्थिति में होता। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन सिंह से 250 वेंटीलेटर, 50 हजार एन-95 मॉस्क व 20 हजार वीटीएम किट मांगे हैं। साथ ही सीआरपीएफ द्वारा बनाए जा रहे ट्रिपल लेयर मॉस्क की खरीदी में प्रदेश का कोटा निर्धारित करने की मांग रखी है।

AIIMS Raipur Update- Two more COVID-19 patients admitted in AIIMS were found negative in second consecutive test. They may be discharged on 25th April, 2020. Now, AIIMS has five active COVID 19 cases. All are in stable condition.