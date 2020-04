दैनिक भास्कर Apr 23, 2020, 08:13 AM IST

रायपुर. छत्तीसगढ़ में बुधवार रात दो और कोरोना संक्रमित ठीक हो गए हैं। उनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। एम्स ने उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ बताया। अब तक 28 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके बाद प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 8 रह गई है। यह सभी कोरबा के कटघोरा से ही हैं। वहीं रैपिड टेस्ट किट लेकर छत्तीसगढ़ आ रहे ट्रक को हरियाणा में रोक लिया गया है। राज्य सरकार ने 75 हजार किट के ऑर्डर दिए थे, जिन्हें 22 अप्रैल तक यहां पहुंचना था।

पहली बार एक दिन में 948 सैंपल लिए गए 741 की रिपोर्ट निगेटिव

#CoronaVirusUpdate



2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर AIIMS रायपुर के द्वारा डिस्चार्ज किये जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि अन्य 8 मरीज भी जल्द स्वस्थ होंगे।



Two more corona positive patients are being discharged from AIIMS Raipur.

I hope that Other 8 will also return home soon.