दैनिक भास्कर Mar 31, 2020, 04:54 PM IST

रायपुर. प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट वाले दो मामलों में सुधार हुआ है। 68 साल के बुजुर्ग और 33 साल के युवक के ठीक होने की वजह से उन्हें घर भेजा जा रहा है। प्रदेश में अब तक 8 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे, जो अब घटकर महज 6 रह गए हैं। एम्स के मेडिकल सुप्रीटेंडेंट डॉ करण पीपरे ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए खुशी की बात है, हमने दो बार पॉजिटिव आए हुए लोगों की सैंपल जांचे, दोनों बार रिपोर्ट निगेटिव आई, इसलिए उन्हें अब डिस्चार्ज किया जा रहा है। लोग कह रहे थे कि बुजुर्गों में यदि कोरोना पाया गया तो वह नहीं बचता, मगर एम्स की टीम ने 68 के व्यक्ति को भी ठीक करने में कामयाबी हासिल की है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही अन्य मरीज भी ठीक हो जाएंगे।



स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का ट्विट

I'm very happy to share with everyone that out of the 8 positive Covid cases in Chhattisgarh 2 have been completely cured & discharged from the hospital.



I congratulate the healthcare workers of Chhattisgarh who are working day and night to help people and keep all of us safe!