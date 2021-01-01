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बड़ी कार्रवाई:छुरा में हीरा तस्करी, 221 नग हीरे के साथ आरोपी गिरफ्तार, कीमत 22 लाख से ज्यादा

छुरा2 घंटे पहले
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फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो।

221 नग हीरा के साथ छुरा पुलिस ने आरोपी अरविंद प्रधान को गिरफ्तार किया है। जिले में हीरे के मामले में अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। हीरे की कीमत 22 लाख 10 हजार रुपए बताई गई है। आरोपी को छुरा रोड पर टेड़गीनाला ग्राम मोंगरा के पास कोमाखान रोड की तरफ से बाइक से आते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपी के मुताबिक उसने हीरे प्रतिबंधित क्षेत्र पायलीखंड से जुटाए थे। थाना छुरा निरीक्षक संतोष भूआर्य को सूचना मिली कि एक व्यक्ति बाइक से अवैध रूप से हीरा लेकर महासमुंद जिले के बागबाहरा टुहलू होते हुए मोंगरा चरोदा की ओर आ रहा है। इसी दौरान कार्रवाई की गई।

सूचना मिलते ही एसपी भोजराम पटेल के निर्देश पर पुलिस टीम ने कोमाखान छुरा रोड पर टेड़गीनाला ग्राम मोंगरा के पास घेराबंदी कर आरोपी से पूछताछ की और तलाशी के दौरान अरविंद प्रधान पिता धनुर्जय प्रधान के पास 221 नग हीरे बरामद किए गए। हीरे की 22 लाख 10 हजार रुपए आंकी गई है। आरोपी की बाइक, मोबाइल एवं नगदी रकम 1500 रुपए भी जब्त कर लिए गए हैं। आरोपी अरविंद प्रधान को न्यायिक रिमांड पर गरियाबंद जेल भेज दिया गया है।

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