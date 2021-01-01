पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Chhattisgarh
  • Ditesh Roy YouTube Channel Earning |Chhattisgarh Man Earns Rs 50000 Per Month By Uploading Modern Farming Technology Video

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पॉजिटिव खबर:वीडियो बनाकर किसानों को सिखाई आधुनिक खेती, गांव में इंटरनेट नहीं था तो 3 किमी दूर जाते थे अपलोड करने; अब कमा रहे हर महीने 50 हजार रुपए

अंबिकापुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
छत्तीसगढ़ में सरगुजा के एक छोटे से गांव गणेशपुर के दितेश राय ने लॉकडाउन में नौकरी छोड़कर वीडियो बनाना शुरू किया। - Dainik Bhaskar
छत्तीसगढ़ में सरगुजा के एक छोटे से गांव गणेशपुर के दितेश राय ने लॉकडाउन में नौकरी छोड़कर वीडियो बनाना शुरू किया।
  • सरगुजा के एक छोटे से गांव गणेशपुर के दितेश राय प्रगतिशील किसानों के बनाते हैं वीडियो
  • कोरोना कॉल में लॉकडाउन के दौरान नौकरी छोड़ बने यू ट्यूबर, अब एक लाख सब्सक्राइबर

छत्तीसगढ़ में सरगुजा के एक छोटे से गांव गणेशपुर के दितेश राय प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू किया और किसानों को आधुनिक खेती सिखाने लगे। गांव में इंटरनेट नहीं था तो दितेश वीडियो अपलोड करने के लिए तीन किमी दूर जाते थे। अब वे हर महीने 40 से 50 हजार रुपए कमा रहे हैं।

दितेश बताते हैं कि लॉकडाउन के कारण कंपनी बंद हुई तो छुट्‌टी मिल गई। पहले तो बुरा लगा, लेकिन फिर इसका फायदा उठाते हुए फुल टाइम वीडियो बनाना शुरू किया।
दितेश बताते हैं कि लॉकडाउन के कारण कंपनी बंद हुई तो छुट्‌टी मिल गई। पहले तो बुरा लगा, लेकिन फिर इसका फायदा उठाते हुए फुल टाइम वीडियो बनाना शुरू किया।

कंपनी में नौकरी के दौरान छुट्‌टी में अपलोड करते वीडियो
यू ट्यूब ब्लॉगिंग क्षेत्र में दितेश राय सरगुजा संभाग के पहले ब्लॉगर हैं, जिनके चैनल 'Ditesh Roy' के एक लाख सब्सक्राइबर हैं। दितेश बताते हैं कि वे 2 साल से सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जब कंपनी मे काम करते थे, तो छुट्‌टी के दिनों में अलग-अलग स्थानों पर जाते। उन्नत खेती करने वाले किसानों के वीडियो बनाकर अपलोड करते। दितेश कहते हैं सामाजिक जागरूकता को लेकर भी वीडियो बनाए, जिन्हें सराहा गया, लेकिन ज्यादा फायदा उन्हें कोरोना काल में ही मिला।

कोरोना काल में बड़े सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर
दितेश बताते हैं कि लॉकडाउन के कारण कंपनी बंद हुई तो छुट्‌टी मिल गई। पहले तो बुरा लगा, लेकिन फिर इसका फायदा उठाते हुए फुल टाइम वीडियो बनाना शुरू किया। जिसके चलते कोरोना काल में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। फिर गूगल के अलावा कई कंपनी के प्रामोशन ऑफर आने लगे हैं। जिनसे इन्हें हर माह लगभग 40 से 50 हजार की आमदनी हो रही है। शुरुआत में जो लोग ताने कसते थे, अब वही तारीफ करते हैं।

दितेश ने कई ऐसे वीडियो बनाये जिससे समाज में अच्छा संदेश गया, साथ ही जागरूकता भी आई।
दितेश ने कई ऐसे वीडियो बनाये जिससे समाज में अच्छा संदेश गया, साथ ही जागरूकता भी आई।

समाज मे मिली एक अलग पहचान
दितेश ने कई ऐसे वीडियो बनाये जिससे समाज में अच्छा संदेश गया, साथ ही जागरूकता भी आई। इसमें ठगी से बचने के उपाय, ऑन लाइन फ्रॉड, फर्जी फोन कॉल से ठगी करने वालों को अपने वीडियो में एस्पोज किया। इसके अलावा इनके वीडियो पर्यटन स्थलों, खेती के नवाचार पर भी आधारित हैं।

जिन किसानों के वीडियो बनाए, वे अब शिक्षक की भूमिका में
किसान संजय दास बताते हैं कि जब से दितेश ने वीडियो बनाया है सैकड़ो की संख्या में उनके पास फ़ोन कॉल आते हैं। इनमें अधिकांश फसलों के रोग और उनके निदान से संबंधित होते हैं। किसान कन्हैया कहते हैं कि दितेश के वीडियो के कारण अब व्यापारी घर से खुद आकर फसल ले जाते हैं, जबकि पहले मंडी में जाना पड़ता था, वे साग सब्जियों की खेती करते हैं। किसान मोहर साय कहते हैं कि उनके खेतों में फसल खराब हो रही थी। अब अंतरराज्यीय व्यापारी भी उनसे संपर्क करने लगे हैं।

रिपोर्ट- दिलीप जायसवाल।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदेश का पहला पेपरलेस बजट मेड इन इंडिया टैबलेट पर पढ़ा गया; बजट में पहली बार कब क्या-क्या हुआ, यहां पढ़िए - बजट 2021 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser