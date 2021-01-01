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आयकर विभाग का छापा:रायपुर में बॉटलिंग प्लांट कारोबारी के 3 ठिकानों पर दबिश, बेनामी संपत्ति के दस्तावेज जब्त

रायपुर2 घंटे पहले
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डिस्टिलरी बॉटलिंग प्लांट कारोबारी नवीन गुप्ता के तीन ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। इसमें रायपुर के शंकर नगर स्थित दो मकान और कुम्हारी स्थित प्लांट शामिल है। नवीन की राहुल ट्रेंडिंग कंपनी के नाम से फर्म है। बताया गया है कि आयकर विभाग की टीम कर चोरी की सूचना पर नवीन गुप्ता के यहां पहुंची है। इनके बीते तीन साल के आईटीआर में दी गई जानकारी में बड़ा अंतर आंका गया था। दिल्ली से मिले इसी इनपुट के आधार पर यह दबिश दी गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से आए दो अफसरों के साथ मिलकर रायपुर कमिश्नरी के 18 अन्य अफसरों की टीम जांच कर रही है। अफसर तीन दलों में बंटकर सुबह 5 बजे कारोबारी के ठिकानों पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि सुबह-सुबह पहुंचने से गुप्ता परिवार को संभलने का अवसर नहीं मिला। उनके टीवी टॉवर के सामने स्थित एग्जॉटिका मल्टीस्टोरी बिल्डिंग दो फ्लैट नबंर 405-406 शामिल हैं। ये मकान सी गुप्ता और नवनीत गुप्ता के नाम पर हैं।

अफसरों की टीम तीनों ठिकानों से कंपनियों और आय से संबंधित एक-एक दस्तावेज निकाल रही है। ताकि तथ्यों की पड़ताल की जा सके। इस दौरान नगदी तो कम मिली लेकिन बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज बड़ी संख्या में मिले हैं। यह कार्रवाई अभी एक-दो दिन और जारी रहने के संकेत हैं। उनके साथ स्थानीय पुलिस का एक छोटा सा दस्ता भी था।

कबाड़ से बोतल खरीदकर शराब कंपनियों को सप्लाई
नवीन गुप्ता का कांच के खाली बोतलों के रिसाइक्लिंग का कारोबार है। वह ये बोतल राजधानी और प्रदेश के कबाड़ियों से खरीदकर उन्हें अपने प्लांट में सफाई करवाते हैं। फिर ये बोतलें, शराब बनाने वाली कंपनियों को बेचे जाते हैं।

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