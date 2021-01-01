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शिक्षा:सीबीएसई में क्लास 1 से 8 तक ऑनलाइन होगी परीक्षा, 9वीं-11वीं के एग्जाम स्कूलों की सुविधा पर

रायपुरएक घंटा पहले
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फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो।
  • ऑफलाइन होने के आसार कम, क्योंकि प्रदेश में स्कूल अब भी बंद

सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम देने होंगे यानी सीजी बोर्ड की तरह उन्हें जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा और वार्षिक परीक्षा देनी होगी। लेकिन सीबीएसई में 9वीं और 11वीं यानी लोकल एग्जाम किस सिस्टम पर लेना है, यह बोर्ड ने स्कूलों की मर्जी पर छोड़ दिया है।

अर्थात स्कूल चाहें तो इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी। लेकिन तकनीकी परेशानी यह है कि प्रदेश सरकार ने राजधानी समेत पूरे प्रदेश में स्कूल बंद कर रखे हैं। ऐसे में 9वीं-11वीं की परीक्षा ऑफलाइन होगी यानी बच्चों को स्कूलों में बुलाया जा सकता है, इसकी संभावना कम है। सीबीएसई, आईसीएसई स्कूलों में पहली से आठवीं की ऑनलाइन परीक्षाएं फरवरी-मार्च में होंगी। इसके बाद स्कूल 9वीं और 11वीं की परीक्षा लेंगे। आखिर में दसवीं-बारहवीं की परीक्षा होगी।

जहां तक 10वीं और 12वीं का सवाल है, दोनों ही बोर्ड एग्जाम ऑफलाइन होंगे यानी छात्रों को स्कूल या सेंटर जाकर परीक्षा देनी होगी। इसका टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। गौरतलब है, कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले साल से स्कूल बंद हैं। इसलिए विभिन्न कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने पहली से आठवीं के संबंध में निर्देश जारी किया। इसके अनुसार यह लगभग तय हो गया है कि पहली से आठवीं के लिए अब कोई परीक्षा नहीं होगी। ऑनलाइन कक्षाओं के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन कर रिजल्ट तैयार होगा। लेकिन सीबीएसई स्कूलों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस मुद्दे पर भास्कर ने राजधानी के कुछ सीबीएसई स्कूल प्रबंधन से बात की है। उनका कहना है कि अभी कक्षाएं और टेस्ट, दोनों ऑनलाइन चल रहे हैं। यह तय हो गया कि पहली से आठवीं की वार्षिक परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी।

अगर स्कूल खोलने का आदेश हुआ तो 9वीं-11वीं परीक्षा भी ऑफलाइन
सीजी बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं स्थानीय स्तर पर होंगी। स्कूल ही इसके लिए पेपर तैयार करेंगे, परीक्षा लेंगे और नतीजे जारी करेंगे। सीबीएसई से जुड़े स्कूलों में भी ऐसी ही स्थिति बन रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन।

जानकारों का कहना है कि अगर शासन ने अगले कुछ समय में बंद स्कूलों को खोलने के आदेश जारी नहीं किया तो सीबीएसई और सीजी, दोनों तरह के स्कूलों में 9वीं और 11वीं के एग्जाम ऑनलाइन होने की संभावना ज्यादा है। गौरतलब है, छत्तीसगढ़ बोर्ड (सीजी बोर्ड) की परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू होगी। सीजी बोर्ड की दसवीं की परीक्षा 15 अप्रैल से 1 मई तक और बारहवीं की परीक्षा 3 मई से 24 मई तक होगी। इस तरह से सीजी बोर्ड की परीक्षाएं 40 दिन तक होगी।

सीबीएसई बोर्ड में मिडिल तक ऑनलाइन

  • ज्ञान गंगा एजुकेशनल एकेडमी की प्रिंसिपल प्रतिमा राजगौर : पहली से आठवीं के बच्चे यूनिट टेस्ट व परीक्षा ऑनलाइन देंगे। यह अप्रैल में होंगे और कुछ दिन बाद रिजल्ट दे देंगे।
  • ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल जयश्री नायर : पहली से आठवीं के लिए 3-4 महीनों में ऑनलाइन टेस्ट लिए जा रहे हैं। आने वाले एग्जाम भी ऑनलाइन ही लेंगे।
  • डीपीएस स्कूल रायपुर के प्रिसिंपल रघुनाथ मुखर्जी : समेटिव यानी एनुअल एग्जाम मार्च में लेंगे। फिलहाल ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं। सीबीएसई से जो निर्देश होगा, वह करेंगे।
  • जेडी.डागा स्कूल सिविल लाइन के प्रिंसिपल मनीष डागा : ऑनलाइन कक्षाओं के आधार पर चार ऑनलाइन टेस्ट ले चुके हैं। मिडिल तक का फाइनल एग्जाम ऑनलाइन होगा।
  • रेडियंट वे स्कूल (आईसीएसई बोर्ड) की प्राचार्य भावना दुबे : स्कूल की ओर से क्लास-1 से 8 तक के एग्जाम ऑनलाइन होंगे। परीक्षा इसी महीने शुरू की जा रही है।

"सीबीएसई केवल दसवीं और बारहवीं एग्जाम ही आयोजित करता है। पहली से आठवीं, 9वीं-ग्यारहवीं की परीक्षाएं स्कूल ही तय करेंगे।"
-रमा शर्मा, पीआरओ-सीबीएसई दिल्ली

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