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शर्मनाक वारदात:राजनांदगांव में रोज 5 साल की बच्ची के साथ खेलता था पड़ोसी युवक, मौका पाकर किया दुष्कर्म; गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

राजनांदगांव16 मिनट पहले
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छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गुरुवार देर रात एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। बच्ची को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
  • अंबागढ़ चौकी क्षेत्र की घटना, पुलिस ने 8 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार
  • वारदात के बाद आरोपी भागकर अपने बहनोई के घर खुर्सीपार में छिपा था

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गुरुवार देर रात एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। इसके बाद मौके से भाग निकला। बच्ची को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने सूचना मिलने के 8 घंटे बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला अंबागढ़ चौकी क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, अंबागढ़ चौकी से 8 किमी दूर स्थित एक गांव में 5 साल की बच्ची से पड़ोस में रहने वाले 25 साल के युवक ने दुष्कर्म किया। आरोपी रोज बच्ची के साथ खेलता था। गुरुवार रात बच्ची को बहलाकर अपने घर ले गया और दुष्कर्म कर भाग निकला। काफी देर तक बच्ची नहीं दिखने पर घरवाले आरोपी के यहां पहुंचे तो बच्ची लहूलुहान हालत में मिली। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया।

रिश्तेदारों के घर पुलिस ने टीम बनाकर दबिश दी तो आरोपी पकड़ा गया
परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की। आरोपी के रिश्तेदारों और परिचितों का पता लगाकर छापा मारा जा रहा था। इस बीच एक टीम जानकारी जुटा कर आरोपी के भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र में रहने वाले बहनोई के घर पहुंची तो वहां छिपा मिल गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने बच्ची से दुष्कर्म की वारदात भी स्वीकार कर ली है।

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