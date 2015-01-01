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  • For The First Time, An Average Of 9.8 Percent Of Active Cases, 1817 Newly Infected In The State, 20 Patients Died.

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छत्तीसगढ़ में कोरोना:पहली बार एक्टिव केसों का औसत 9.8 प्रतिशत, प्रदेश में 1817 नए संक्रमित मिले, 20 मरीजों की मौत

रायपुरएक घंटा पहले
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यह तस्वीर रायपुर के मालवीय रोड की है, जहां धनतेरस के मौके पर गुरुवार को बाजारों में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। यहां सुबह 11 बजे के बाद से इतनी भीड़ उमड़ी कि पैदल चलना मुश्किल हो गया और ट्रैफिक भी व्यस्त रहा। ट्रैफिक पुलिस के तीन दल बाजार में उतारे गए। हर दस्ता यही देख रहा था कि सड़क की पार्किंग लाइन तक दुकानें न फैलें। एक भी गाड़ी को रोड पर खड़े होने की अनुमति नहीं दी गई। देर शाम तक यही स्थिति रही। गोलबाजार, सदर, शास्त्री मार्केट और पंडरी कपड़ा बाजार में भी ट्रैफिक सिस्टम ध्वस्त हो गए और फोर्स के साथ अफसरों को उतरना पड़ा।
  • रिकवरी रेट 89, मरीजों की वृद्धि दर 0.8 फीसदी

प्रदेश में गुरुवार को कोरोना के 1817 नए केस सामने आए हैं। इनमें रायपुर के 155 नए संक्रमित भी शामिल हैं। इस बीच, राजधानी में कोरोना की वजह से एक मौत समेत 20 मौतें हुई हैं। प्रदेश में अब भी सबसे ज्यादा सक्रिय मरीज राजधानी में ही है। यहां बीते डेढ़ महीने से साढ़े सात हजार से ज्यादा एक्टिव मरीज घर या अस्पताल में है। हालांकि प्रतिदिन औसतन सौ मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। त्योहार के मौके पर कोरोना के लिहाज एक बड़ी राहत की खबर है। एक्टिव मरीजों का औसत गिरकर अब 9.8 प्रतिशत पहुंच गया है। मार्च से लेकर अब तक एक्टिव मरीजों के औसत में आई अब तक कि ये सबसे बड़ी गिरावट है। इस हफ्ते की शुरुआत में एक्टिव केस साढ़े दस फीसदी पर आ गए थे। जबकि इसके पहले अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ये 15 प्रतिशत से ज्यादा था। प्रदेश में फिलहाल 20 हजार से ज्यादा संक्रमित सक्रिय मरीजों की श्रेणी में है। प्रतिदिन करीब उन्नीस सौ मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। प्रदेश में एक लाख 85 हजार से ज्यादा मरीज अब तक पूरी तरह ठीक हो गए हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में ठीक होने वाले मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा होने के कारण रिकवरी रेट बढ़कर 89 प्रतिशत पर पहुंच गया है। वहीं, मरीजों की वृद्धि दर भी घटकर 0.8 प्रतिशत पर आ गई है। एक्टिव अनुपात, रिकवरी और ग्रोथ रेट के तीनों ही संकेतकों में इस तरह की स्थिति पहली बार बनी है।

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