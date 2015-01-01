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वैक्सीन आने से पहले टीकाकरण की तैयारी:छत्तीसगढ़ में सरकार तैयार कर रही स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का डाटा बेस, पहले उन्हीं को मिलेगी कोरोना की वैक्सीन

रायपुर39 मिनट पहले
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छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की वजह से दो हजार से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। फाइल फोटो।
  • वैक्सीन रखने के लिए 530 कोल्डचेन सक्रिय, 80 नये प्वाइंट की तैयारी
  • स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, टीकों के सुरक्षित भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद

छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की वैक्सीन आने से पहले ही टीकाकरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का डाटा-बेस तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है, सबसे पहले वैक्सीन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ही लगाई जाएगी। सरकार का कहना है, यह डाटा-बेस टीकाकरण के लिए प्राथमिकता तय करने में सहायक होगा। डाटा-बेस में नाम शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि उनका अनिवार्य टीकाकरण किया जाएगा। इस संबंध में निर्णय केंद्र सरकार को लेना है।

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया, टीकों के भंडारण एवं संधारण के लिए राज्य के पास पर्याप्त व्यवस्था है। इनके सुरक्षित संधारण के लिए अभी 530 कोल्ड-चेन प्वाइंट सक्रिय हैं। साथ ही 80 नए कोल्ड-चेन प्वाइंट भी शुरू किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में टीकों की कुल संधारण क्षमता एक लाख पांच हजार लीटर है। यह क्षमता आवश्यकता से 60 हजार लीटर अधिक है। इस क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए नया वॉक-इन-कूलर उपलब्ध कराया गया है। यह टीका कब तक आएगा अभी इसकी स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा, वे विभिन्न संस्थाओं और केंद्रीय एजेंसियों के लगातार संपर्क में हैं।

टास्क फोर्स भी बना लिया

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया, कोविड-19 टीकाकरण की तैयारी और सुचारू संचालन हेतु बेहतर अंतरविभागीय समन्वय के लिए राज्य टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति का भी गठन किया जा रहा है। सभी जिलों में भी जिला टास्क फोर्स समिति के गठन के आदेश दिए गए हैं।

एनएचएम की संचालक होंगी प्रभारी

बताया जा रहा है, कोविड-19 टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन संचालक प्रियंका शुक्ला नोडल अधिकारी होंगी। राज्य टीकाकरण अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी होंगे। जिलों के लिए नोडल अधिकारी संबंधित कलेक्टर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी होंगे।

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