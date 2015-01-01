पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

आयकर चोरी का मामला::दो विज्ञापन कंपनियों के छत्तीसगढ़-मध्य प्रदेश स्थित ठिकानों पर आयकर का छापा

रायपुर22 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
रायपुर में एएसए एडवरजाइजर के ठिकाने पर आयकर अधिकारियों की टीम पहुंची है।
  • रायपुर में टाटीबंध, गुरुनानक चौक और मैग्नेटो मॉल स्थित दफ्तर में जांच
  • भोपाल-इंदौर के घरों-दफ्तरों में भी पहुंची है आयकर अधिकारियों की टीम

छत्तीसगढ़ में काम कर रही दो विज्ञापन कंपनियों एएसए और व्यापक इंटरप्राइजेज के ठिकानों पर आयकर विभाग ने दबिश डाली है। यह कार्रवाई सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। बताया जा रहा है, आय से अधिक संपत्ति और कर चोरी की आशंका में दोनों कंपनियों का कामकाज आयकर विभाग के राडार पर था।

आयकर विभाग के 35-40 अधिकारियों की टीम ने सुबह रायपुर में एएसए के टाटीबंध और गुरुनानक चौक स्थित ठिकानों में छापा मारा। उसी दौरान एक टीम व्यापक इंटर प्राइजेज के मैग्नेटो मॉल स्थित दफ्तर में भी पहुंच गई। बिलासपुर में भी एक से अधिक स्थानाें पर कार्रवाई चल रही है।

मध्य प्रदेश में भी भोपाल और इंदौर स्थित व्यापक इंटरप्राइजेज के ठिकानों पर आयकर अधिकारियों की टीम पहुंची हुई है। इन स्थानों पर बड़ी तलाशी चल रही है।

शुरुआती सूचनाओं के मुताबिक आयकर अधिकारी इन ठिकानों से मिले एक-एक दस्तावेज की बारीकी से जांच कर रही है। कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिलने की बात सामने आई है। हालांकि कुछ घंटों के बाद ही स्थिति कुछ साफ होगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें