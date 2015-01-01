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  • ITBP Jawan Suicide Or Accident: ITBP Jawan Shooting Himself With His Service Rifle In Chhattisgarh Rajnandgaon

खुदकुशी या हादसा:राजनांदगांव में ITBP के जवान की गोली लगने से मौत; उसकी ही राइफल से चली गोली

राजनांदगांव10 मिनट पहले
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छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शुक्रवार सुबह गोली लगने से ITBP के एक जवान की मौत हो गई। गोली जवान की राइफल से ही चली है और उसकी ठोड़ी व गले के बीच लगी है।
  • बसेली क्षेत्र के मानपुर कैंप में सुबह की घटना, गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे साथी जवान
  • सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने निकाली गोली, रायपुर एयर लिफ्ट करने के दौरान रास्ते में मौत

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शुक्रवार सुबह गोली लगने से ITBP के एक जवान की मौत हो गई। गोली जवान की राइफल से ही चली है और उसकी ठोड़ी व गले के बीच लगी है। जवान ने आत्महत्या की है या फिर यह हादसा है, स्पष्ट नहीं हो सका है। मामला बसेली थना क्षेत्र के मानपुर कैंप का है। फिलहाल पुलिस और ITBP अपनी ओर से मामले की जांच कर रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, जवान पवन रोमी (32) आदिवासी बाहुल्य नक्सली इलाके मानपुर के ITBP कैंप में तैनात था। शुक्रवार सुबह अचानक से गोली चलने की आवाज सुनाई दी तो साथी जवान भागकर मौके पर पहुंचे। वहां पवन घायल हालत में पड़ा हुआ था। इसके बाद उसे मानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर गोली निकाल दी।

राइफल साफ करने के दौरान गोली चली या खुदकुशी पर सवाल
इसके बाद जवान को राजनांदगांव जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि जवान की हालत बिगड़ रही थी, ऐसे में एयर लिफ्ट कर रायपुर ले जाना था, लेकिन हेलीकॉप्टर आने से पहले ही जवान ने दम तोड़ दिया। पुलिस अधिकारी एरैवार ने बताया है कि जवान ने खुदकुशी की है या फिर राइफल साफ करने के दौरान हादसा हुआ है, यह अभी तक पता नहीं चल सका है। इसको लेकर जांच की जा रही है।

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