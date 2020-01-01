पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शादी, झगड़ा और अपहरण:बहन को परेशान करता था पति, जांजगीर में युवक ने बीच सड़क से कर लिया अगवा; पुलिस ने पत्नी सहित 3 को किया गिरफ्तार

जांजगीर10 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
छत्तीसगढ़ के जांजगीर में पुलिस ने एक युवक के अपहरण मामले में उसकी पत्नी, साले और दोस्त को गिरफ्तार किया है। - Dainik Bhaskar
छत्तीसगढ़ के जांजगीर में पुलिस ने एक युवक के अपहरण मामले में उसकी पत्नी, साले और दोस्त को गिरफ्तार किया है।
  • बिर्रा क्षेत्र का मामला, अगवा कर युवक को ले गए थे कोरबा, पुलिस ने वहां से किया बरामद
  • दंपति के विवाद के बाद 4 साल से मायके में रह रही थी पत्नी, दोनों के बीच कोर्ट में केस भी

छत्तीसगढ़ के जांजगीर में एक युवक ने 25 जनवरी को दिन दहाड़े अपने जीजा को अगवा कर लिया। इसके बाद अपने जीजा को कोरबा ले गया और बंधक बना लिया। आरोप है कि उसका जीजा आरोपी की बहनों को परेशान कर रहा था। सूचना मिलने पर कॉल डिटेल से ट्रेस करते हुए पुलिस आरोपियों तक पहुंची। इस मामले में पुलिस ने मंगलवार को युवक की पत्नी, उसके साले और दोस्त को गिरफ्तार किया है। मामला बिर्रा थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, पचोरी के सरगांव निवासी केदार बरेठ सोमवार को अपने पिता बिदुर बरेठ के साथ किसी काम से बिर्रा गए थे। वहां से दोनों बाइक पर लौट रहे थे। इसी दौरान दोपहर करीब 12.50 बजे बिर्रा चौक बस स्टैंड के पास एक युवक अचानक से सामने आ गया और उन्हें रोक लिया। युवक ने बाइक की चाबी भी निकाल ली। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते एक सफेद रंग की कार आई और केदार को अगवा कर ले गए।

पति-पत्नी का विवाद का पता चला तो खुला मामला
बिदुर बरेठ थाने पहुंचा और FIR दर्ज कराई। पूछताछ में पता चला कि केदार का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है। उसकी करीब 8 साल पहले सारागांव निवासी समारू बरेठ की बेटी भारती से हुई थी। साल 2016 में बेटा और बहू में अनबन होने से अलग-अलग रह रहे थे। इसका मामला भी जांगजीर परिवार कोर्ट में चल रहा है। इस पर पुलिस ने संदेह के आधार पर केदार के ससुराल में पूछताछ की तो उसकी पत्नी और साला गायब थे।

साली के पास से नंबर मिला तो पकड़े गए सभी आरोपी
पुलिस को किसी का नंबर भी पता नहीं चल पा रहा था। इस बीच पता चला कि केदार अपनी साली को मोबाइल पर मैसेज कर परेशान करता था। उसकी साली के मोबाइल से कॉल किया तो आरोपियों ने रिसीव किया। बताया कि केदार भी उनके पास बंधक है। इसके बाद पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर कोरबा के रामपुर में छापा मारा। वहां से पुलिस ने केदार की पत्नी भारती, उसके साले आशुतोष और कोरबा निवासी आलोक यादव को गिरफ्तार किया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंमौके से गायब दिखे किसान आंदोलन के बड़े चेहरे, भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई थी कि पुलिस की क्रेन और बस को छीन अपने साथ ले गई - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser