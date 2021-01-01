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IQ का कमाल:छत्तीसगढ़ बोर्ड में 10वीं की परीक्षा देगा 5वीं का लिवजीत, प्रदेश में ऐसा करने का पहला मामला

रायपुर2 घंटे पहले
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11 वर्ष 4 महीने का लिवजीत पहला परीक्षार्थी होगा जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं परीक्षा में बैठेगा। - Dainik Bhaskar
11 वर्ष 4 महीने का लिवजीत पहला परीक्षार्थी होगा जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं परीक्षा में बैठेगा।
  • माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दी परीक्षा देने की विशेष अनुमति
  • दुर्ग निवासी 11 वर्षीय छात्र का IQ लेवल 16 की उम्र जैसी

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की अप्रेल में होने वाली 10वीं बोर्ड परीक्षा में इस एक इतिहास बनने जा रहा है। इस परीक्षा में 11 वर्ष 4 महीने का लिवजोत सिंह अरोरा भी बैठेगा। लिवजोत, दुर्ग के माइल्डस्टोन स्कूल की 5वीं कक्षा में पढ़ता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बच्चे का IQ टेस्ट कराने के बाद परीक्षा की अनुमति दे दी है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह पहला मामला है, जब 12 वर्ष से कम उम्र का कोई विद्यार्थी 10वीं बोर्ड की परीक्षा में बैठा हो।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रो. वीके गोयल ने बताया, लिवजोत सिंह अराेरा पिता गुरविंदर सिंह अरोरा ने 2020-21 में कक्षा 10वीं की परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए आवेदन किया था। छात्र अभी दुर्ग के एक स्कूल में 5वीं में पढ़ता है। छात्र का शासकीय जिला अस्पताल दुर्ग से IQ टेस्ट भी करवाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक छात्र का IQ लेवल 16 वर्ष की उम्र के बराबर है।

आईक्यू टेस्ट के आधार पर छात्र कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है। छात्र का आवेदन मंडल की परीक्षा और परीक्षाफल समिति में पेश किया गया। समिति के सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श करने के बाद विशेष प्रकरण मानकर छात्र को 2020-21 की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित करने का निर्णय लिया। अब समिति के निर्णय के आधार पर छात्र को कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। बताया जा रहा है, वर्ष 2013 में भी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक छात्र को 10वीं की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी। उसकी उम्र 12 वर्ष 9 महीने थी।

पिता ने कहा, तीन साल पहले ही सोच लिया था

लिवजोत सिंह अरोरा के पिता गुरविंदर सिंह अरोरा ने कहा, कई बार यह सुनने में आया कि दूसरे राज्यों में 9 साल या 10 साल के छात्र ने दसवीं की बोर्ड परीक्षा दी। इसे लेकर तीन साल पहले ही सोच लिया था कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा होना चाहिए। इसे लेकर तैयारी कर ली। कैसे पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है, इसका पूरा टाइम मैनेजमेंट तैयार किया। इसके अनुसार अभ्यास कराया। मेरे बेटा दसवीं की किताबों के सवालों को भी अच्छी तरह से हल करता है।

यह IQ है क्या

बुद्धिलब्धि या इंटेलिजेस कोशेंट (IQ) कई अलग मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त एक गणना है जिससे बुद्धि का आंकलन किया जाता है। IQ या इंटेलीजेंट कोशेंट एक गणना है जो आपके दिमाग की क्षमता का आकलन करती है। जो व्यक्ति मुश्किल सवाल भी आसानी से हल कर लेता है उसका आईक्यू लेवल बाकी लोगों से ज्यादा होता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो काफी दिमाग लगाने के बावजूद असफल रह जाते हैं, ऐसे व्यक्ति का IQ सामान्य होता है।

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