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रायपुर में धोखाधड़ी:मामा-भांजे ने कारोबारी से उधार लिया सरिया-सीमेंट, व्यापारी को नहीं चुकाए 73 लाख

रायपुरएक घंटा पहले
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बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई करने वाले कारोबारी को मामा-भांजे ने झांसे में लेकर 73 लाख से ज्यादा का फर्जीवाड़ा किया। उन्होंने कारोबारी को ज्यादा मुनाफा देने का ऑफर देकर उससे 1 करोड़ 60 लाख का सीमेंट और सरिया ले लिया। सामान लेने के बाद कई बार चक्कर काटने पर उन्होंने 87 लाख 60 हजार का भुगतान किया, लेकिन बाकी पैसे नहीं दिए। दबाव डालने पर फर्जी चेक दे दिया। कारोबारी की शिकायत पर मामा भांजे के खिलाफ चारसौबीसी का केस दर्ज किया गया है। फिलहाल दोनों अभी फरार हैं। खम्हारडीह पुलिस के अनुसार अवंति विहार में रहने वाले राहुल फरमानिया बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट और सरिया की सप्लाई करते हैं। रजबंधा मैदान में स्थित उनके ऑफिस में कुछ महीने पहले प्रफुल्ल और मनीराम पटेल आए। दोनों ने खुद को रिश्तेदार यानी मामा-भांजा बताया। उन्होंने यह कहकर राहुल को झांसे में लिया कि उन्हें बड़ा ठेका मिला है और वे बाजार से ज्यादा मुनाफा देंगे।

दोनों की बात में आकर राहुल ने उनके बताए पते पर 1 करोड़ 60 लाख 75 हजार का सीमेंट और छड़ भिजवा दिया। इसके एवज में उन्होंने 87 लाख 60 हजार भुगतान भी किया। लेकिन बाकी की रकम के लिए वे कई तरह के बहाने बनाते रहे। बाद में उन्होंने 73 लाख के दो चेक दे दिए, लेकिन दोनों ही चेक बाउंस हो गए। इसके बाद राहुल ने प्रफुल्ल पटेल के घर, दफ्तर सभी जगहों के कई चक्कर काटे, लेकिन पता चला कि वह परिवार के साथ कहीं चला गया है। इसके बाद उसने मामा मनीराम पटेल से संपर्क किया। मामा ने कहा कि भांजे के वापस आने के बाद रकम का भुगतान कर दिया जाएगा। कई महीने बाद भी पेमेंट नहीं मिला तब दोनों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवायी गई। पुलिस ने दोनों की तलाश तेज कर दी है।

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