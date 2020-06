दैनिक भास्कर Jun 02, 2020, 11:20 AM IST

मुंगेली. छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों को भी कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। मुंगेली जिले के फास्टरपुर थाना में पदस्थ दो कांस्टेबल भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सोमवार रात को इसकी पुष्टि होने के बाद दोनों को इलाज के लिए रायपुर एम्स ले जाया गया है, दोनों कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। एडिशनल एसपी सीडी तिर्की ने बताया मुताबिक इनके संपर्क में आए पुलिस कर्मचारियों और सामान्य लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है। थाने को सैनिटाइज किया जा रहा है, अब उनके भी सैंपल लेने और क्वारैंटाइन में रखने की प्रक्रिया की जा रही है। आईजी दिपांशू काबरा ने ट्वीटर पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि वो इन दोनों जवानों को सलाम करते हैं।

2 frontline #CoronaWarriors, a Constable from @Mungelisp & a Dentist from #CIMSBilaspur tested #COVID positive.

They came in contact with infected persons while discharging duty.

They are under treatment.

I salute their spirit of #ServiceBeforeSelf.

May they get well soon.