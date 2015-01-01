पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

नक्सल क्षेत्र में सुविधा लोगों के द्वार:बीजापुर के नेलसनार में लिंक कोर्ट की शुरुआत; 17 किमी का सफर अब नहीं करना होगा तय

बीजापुर13 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अब अंदरूनी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी लोगों, खासकर किसानों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए नेलसनार में गुरुवार को तहसील लिंक कोर्ट का शुभारंभ किया गया है।
  • भैरमगढ़ ब्लॉक के नेलसनार से 101 से ज्यादा अंदरूनी गांव जुड़े
  • किसान धान विक्रय के लिए पंजीयन, केसीसी कार्ड भी बनवा सकेंगे

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अब अंदरूनी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी लोगों, खासकर किसानों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए नेलसनार में गुरुवार को तहसील लिंक कोर्ट का शुभारंभ किया गया है। अब किसान 17 किमी दूर ना जाकर धान विक्रय के लिए पंजीयन सहित केसीसी कार्ड यहीं से बनवा सकेंगे।

राजस्व संबंधी कार्यों के लिए 24 हजार से ज्यादा आबादी को मिलेगा फायदा
नेलसनर क्षेत्र में 20 ग्राम पंचायतों के 10 पटवारी हल्का के अंतर्गत 101 अंदरूनी ग्राम शामिल हैं। यहां कुल आबादी 24539 है। लिंक कोर्ट खुलने से इसका फायदा यहां के रहवासियों को मिलेगा। नेलसनार भैरमगढ़ ब्लॉक से करीब 17 किमी दूर है। यहां लिंक कोर्ट संचालित होने से इस इलाके के लोगों को अब राजस्व संबंधी कार्यों के लिए आसानी होगी।

तहसीलदार बोले- अब समय और धन दोनों की बचत होगी
भैरमगढ़ तहसीलदार जुगलकिशोर पटेल ने कहा, नेलसनार में तहसील कार्यालय का लिंक कोर्ट शुरू होने से अब ग्रामीणों के समय और धन की बचत होगी। अब उन्हें छोटे-छोटे कार्यों के लिए भैरमगढ़ नहीं जाना नहीं पड़ेगा। किसान समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने के लिए पंजीयन कराएं और किसान क्रेडिट कार्ड भी बनावाएं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंजयपुर में 100 की स्पीड से ऑडी दौड़ा रही लड़कियों ने युवक को टक्कर मारी, 30 फीट दूर मकान की छत पर गिरा, मौत - राजस्थान - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें