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लाॅकडाउन की सीख:परिवार की नई जरूरतो में वैक्यूम क्लीनर, एयर प्यूरिफायर मेडिकल उपकरण व ड्रिल मशीन तक त्योहारी खरीदी में शामिल

रायपुरएक घंटा पहले
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फाइल फोटो।

असगर खान | दिवाली में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लोगों की शॉपिंग लिस्ट में कपड़े, गहनों के अलावा जरूरत की चीजें भी शामिल हो गई हैं। दरअसल लाॅकडाउन के दौरान बड़ी आबादी घरों से नहीं निकली और कोरोना की वजह से अधिकांश लोगों ने घर में मेड भी छुड़वा दीं। दो-तीन महीने के इस अनुभव ने यह सिखा दिया कि ऐसे कौन-कौन से उपकरण हैं जो लाॅकडाउन जैसे हालात में काफी मददगार हो सकते हैं। यही वजह है कि लोग अभी पारंपरिक रूप से एसी, फ्रिज, टीवी के अलावा ज्वेलरी, ड्राइ फ्रुट्स, मिठाई-नमकीन और फर्नीचर तो खरीद ही रहे हैं, लेकिन पहली बार कोरोना और लाॅकडाउन के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए त्योहारी खरीदी की सूची में एयर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, जिम और मेडिकल उपकरण, ड्रिल मशीन, डिश वाशर, आटा चक्की और स्टीम मशीन जैसे प्रोडक्ट भी न सिर्फ शामिल हैं, बल्कि खूब बिक भी रहे हैं। शहर के कारोबारियों का कहना है कि दो-तीन दशक के बिजनेस में यह ट्रेंड पहली बार नजर आया है।कोरोना और लाॅकडाउन में लोगों ने सबसे ज्यादा ध्यान फिटनेस पर दिया है। यही वजह है कि अब जिम के ऐसे उपकरणों पर फोकस है जो आसानी से घरों में रखे जा सकें। जिम का सामान काफी घरों में नजर आने लगा है। इनमें डंबल, ट्रेड मिल, साइकिल जैसे प्रोडक्ट ज्यादा खरीद रहे हैं। इसके अलावा इस दिवाली में इंडोर खेलों के भी सामान बिक रहे हैं। बैंडमिंटन, टेबल-टेनिस, लुडो, शतरंज बोर्ड भी बिके हैं और संभवत: पहली बार ऐसे प्रोडक्ट पर दिवाली ऑफर भी मिलने लगा है। ऑनलाइन कंपनियां तो ऐसे प्रोडक्ट पर काफी छूट भी दे रही हैं।

कारों की बिक्री भी डबल
पिछली बार दिवाली में जितने दो और चार पहिया गाड़ियां बिकी थी उससे कहीं ज्यादा इस दिवाली में बिक रही हैं। आमतौर पर दिवाली में ऑटोमोबाइल का कारोबार 60 से 70 करोड़ का होता था, लेकिन अभी तक 100 करोड़ का कारोबार पूरा हो गया है। लोगों ने दिवाली के लिए जमकर गाड़ियों की बुकिंग कराई हैं। इनमें खासतौर पर कार शामिल हैं। पिछले साल करीब 2500 कारें बिकी थी, लेकिन इस बार अभी तक 3000 से ज्यादा कारें बिक चुकी हैं। दिवाली तक इनकी संख्या में और इजाफा होगा।

स्मार्ट फोन-टीवी का क्रेज
स्कूल बंद होने और ऑनलाइन क्लास शुरू होने की वजह से दिवाली में इस बार स्मार्ट मोबाइल और टीवी की बिक्री ज्यादा हो रही है। ऑनलाइन क्लास और वर्क फ्रॉम होम की वजह से कंप्यूटर, लैपटॉप, वाई-फाई, फायर स्टिक की जबर्दस्त बिक्री हो रही है। इसके अलावा सिंपल फोन के बजाय लोग स्मार्ट फोन पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। कारोबारियों का दावा है कि इस बार स्मार्ट गैजेट्स का कारोबार ही 50 करोड़ से ज्यादा का होगा।

रियल एस्टेट पर बड़ा भरोसा
दिवाली में इस बार रियल एस्टेट ने सभी सेक्टरों को पीछे छोड़ दिया है। कोरोना में जिस तरह से लोगों को खुद के घर की जरूरत महसूस हुई है उससे रियल एस्टेट का कारोबार दोगुना हो गया है। आमतौर पर दिवाली में 200 से 300 करोड़ का कारोबार होता था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी रियल एस्टेट में 300 करोड़ का कारोबार पार हो गया है। दिवाली तक यह आंकड़ा दोगुना होने की पूरी संभावना है। पंजीयन दफ्तर में हर दिन अभी 150 से ज्यादा रजिस्ट्रियां हो रही हैं, जिनमें लगभग सभी निजी मकानों या जमीनों की ही है।

"कोरोना में किराये के मकान में रहने वाले लोगों को कई तरह की परेशानी उठानी पड़ी थी। होम आइसोलेशन ने भी घर की जरूरतों को बेहद बढ़ा दिया। यही वजह है कि रियल एस्टेट में इस बार उम्मीद से दोगुना निवेश हो रहा है।"
-आनंद सिंघानिया, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय क्रेडाई

"परिवार के साथ आने-जाने और लॉकडाउन में बाहर जाने के लिए कार की जरूरत हुई। भीड़ वाले ट्रैफिक में संपर्क में आने से बचने के लिए भी कार की खरीदी हो रही है। पिछली दिवाली की तुलना में इस बार दोगुना कारों की बिक्री हो चुकी है।"
-मनीषराज सिंघानिया, अध्यक्ष ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन

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