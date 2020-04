दैनिक भास्कर Apr 29, 2020, 03:55 PM IST

रायपुर. राजस्थान के कोटा में फंसे स्टूडेंट्स को रातों-रात बसें भेजकर वापस छत्तीसगढ़ लाया गया। 2500 के करीब बच्चों को अब राज्य में अलग-अलग जिलों में क्वारैंटाइन किया गया है। इनके अलावा अन्य राज्यों में भी फंसे स्टूडेंट्स अब घर वापसी की मांग कर रहे हैं। सरकार इन्हें वापस लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से राज्य सरकार लगातार संपर्क बनाए हुए है। जिला स्तर पर ऐसे स्टूडेंट्स की जानकारी जुटाई जा रही है, जो पढ़ने के लिए आस-पास के अन्य राज्यों में गए थे।

परेशान छात्र कर रहे वापसी की मांग

I am a student from Bilaspur Chhattisgarh and I am stuck at Siliguri West Bengal for 1 month with my mother and aunty. Please bring us back to our home as you have brought students from Kota back please this is our humble request to @bhupeshbaghel and @ChhattisgarhCMO 🙏🙏