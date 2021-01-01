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कोरोनाकाल में बढ़े दिल के मरीज:रोज 100 से ज्यादा पहुंच रहे एसीआई, महिलाओं और युवाओं की संख्या ज्यादा

रायपुरएक घंटा पहले
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एसीआई में इलाज के लिए इंतजार करते दिल के मरीज। - Dainik Bhaskar
एसीआई में इलाज के लिए इंतजार करते दिल के मरीज।
  • कोरोना और दिल की बीमारियों पर नेशनल लेवल की 3 रिसर्च भी हो रही एसीआई में

कोरोना के तनाव ने दिल की बीमारियों को बढ़ा दिया है। राजधानी की एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में हर दिन सौ से ज्यादा मरीज दिल की बीमारियों के पहुंच रहे हैं। इनमें से रोजाना 10 से 15 मरीजों को भर्ती करने की नौबत भी आ रही है।

कोरोना के दौर में दिल की बीमारियों में एक नया ट्रेंड भी देखने को आ रहा है। जिसमें कार्डियक इंस्टीट्यूट में आने वाले मरीजों दिल के साथ किडनी की बीमारी भी देखी जा रही है। इतना ही नहीं, दिल की बीमारियों के मामले महिलाओं और युवाओं में खासे बढ़ रहे हैं। दरअसल, कोरोना के दौर में दिल की बीमारियों को लेकर एसीआई में राष्ट्रीय स्तर की तीन तरह की रिसर्च भी चल रही है। जिसमें कोरोना पॉजिटिव मरीजों में हॉर्ट फेल, हॉर्ट अटैक और कोरोना पीड़ित बच्चों में दिल की बीमारियों के मामलों पर इनडेप्थ रिसर्च की जा रही है। कार्डियोलॉजी विभाग के एचओडी डॉ. स्मित श्रीवास्तव के मुताबिक कोरोना के दौर में दिल की बीमारियों में बहुत सी नई तरह की बातें सामने आ रही है। पहले जहां वॉल्व की शिकायतों वाले मरीजों बहुत ज्यादा आते थे, अब हॉर्ट अटैक और इसके साथ किडनी की बीमारियों के मरीज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। डॉ. स्मित श्रीवास्तव बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं में दिल की बीमारी के मामले खासे तेजी से बढ़े हैं। ओपीडी में हर दिन आने वाले मरीजों में से 40 प्रतिशत तक मरीज महिलाएं और युवा है। इसके पीछे तंबाकू गुड़ाखू का सेवन भी एक बड़ी वजह है।

ऐसे बढ़ रहे मरीज

  • हर दिन ओपीडी में दिल के मरीज - 100 से ज्यादा
  • इलाज के लिए भर्ती - 10 से 15
  • पेंडेसी - जीरो
  • महिलाएं युवा - 40 प्रतिशत
  • पुरुष - 60 प्रतिशत
  • पोस्ट कोरोना मरीज - इनमें से 15% हर दिन
  • भर्ती मरीजों में किडनी रोगी - हर दिन 2 से 3

तनाव से बढ़े हार्ट के मरीज
मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव रह चुके पोस्ट कोविड मरीजों में तनाव के कारण बीपी शुगर जैसी बीमारियों के साथ दिल की बीमारियां भी बढ़ रही है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान भी ओपीडी चलती रही है। औसतन 24 हजार से ज्यादा मरीज हर साल दिल की बीमारियों के आते रहे हैं। लेकिन कोरोना के बाद से हालिया कुछ महीनों में ही साल भर रहने वाला ये आंकड़ा पार होने की आशंका तक जताई जा रही है। ओपीडी के बाद हर दिन भर्ती होने वाले 10 से 15 मरीजों में से 2 से तीन मरीज किडनी के रोगी भी मिल रहे हैं।

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