दैनिक भास्कर May 11, 2020, 06:07 PM IST

बीजापुर.

बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर के जंगलों में मुठभेड़ हुई। सोमवार को पुलिस,सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच हुई फायरिंग में एक जवान के शहीद होने की खबर है। बिलासपुर के आईजी दीपांशु काबरा ने इसकी जानकारी ट्वीटर के जरिए साझा की। उन्होंने लिखा कि सीआरपीएफ के जवान मन्ना कुमार शहीद हो गए हैं। वो झारखंड के रहने वाले थे।

#CHATTISGARH

During Search & Cordon Op by joint troops of Special Action Team of CRPF & DRG (CG police)i uripal forest Bijapur an encounter broke out @111411 with Maoists.Ct/GD Manna Kumar ( 32yrs, r/o Sahibganj, JKD) of 170 Bn CRPF attained martyrdom. RIP 🙏@gauravcsawant