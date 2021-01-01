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  • Only 31 Percent Health Workers Were Able To Get The Covid 19 Vaccine In Raipur, Now Freedom To Get Vaccinated At Any Booth

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कोरोना वैक्सीनेशन:रायपुर में 31 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मियों को ही लग पाया टीका, अब किसी भी बूथ पर टीका लगवाने की आजादी

रायपुर2 घंटे पहले
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छत्तीसगढ़ में डॉ. भीमराव आम्बेडकर अस्पताल की सफाईकर्मी तुलसा तांडी को टीका लगने के साथ वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी। - Dainik Bhaskar
छत्तीसगढ़ में डॉ. भीमराव आम्बेडकर अस्पताल की सफाईकर्मी तुलसा तांडी को टीका लगने के साथ वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी।
  • कम वैक्सीनेशन को देखते हुए हुआ नियमों में बदलाव
  • 13 फरवरी तक ही लगना है कोविशील्ड का पहला डोज

छत्तीसगढ़ में 16 जनवरी से शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन जारी है। इस बीच रायपुर जिले में केवल 31 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा सका है। इसको देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को किसी भी वैक्सीनेशन बूथ पर पहुंचकर टीका लगवाने की आजादी दे दी है। टीके का पहला डोज 13 फरवरी तक ही लगना है।

रायपुर कलेक्टर डाॅ. एस. भारतीदासन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. मीरा बघेल ने कहा है, जिनका नाम कोविन पोर्टल में दर्ज है वे किसी भी कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र में जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। पंजीकृत मोबाइल नंबर के आधार पर उनका नाम पोर्टल से सर्च कर मिलान किया जा सकता है।

अभी तक कोविन पोर्टल में पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों के नाम में से 100 व्यक्तियों को निश्चित बूथ पर बुलाया जाता रहा है। पहले दिन से लेकर अभी तक केवल एक दिन ऐसा आया था कि रायपुर जिले में 100 प्रतिशत लोगों ने टीका लगवाया हो। अभी तक केवल 31 प्रतिशत लोग ही टीका लगवा पाए हैं। पूछने पर बूथों पर पहुंचने की असुविधा की बात सामने आ रही है। इसको देखते हुए नियमों में बदलाव हुआ है।

आज प्रदेश भर के 358 वैक्सीनेशन बूथ पर 21888 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 वैक्सीन दी गई है। बताया गया कि अभी तक 101564 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा चुका है। पहले चरण में 2.67 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को यह टीका लगाया जाएगा।

कम टीकाकरण से क्या है नुकसान

छत्तीसगढ़ के शुरुआती चरण में सीरम इंस्टीस्च्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन लगाया जा रहा है। इसके एक वॉयल में 10 डोज है। एक बार वॉयल खुल जाने के कुछ घंटे बाद वह खराब हो जाती है। अब अगर पूरी संख्या में लोग टीका लगवाने नहीं पहुंचे तो खुल चुके वॉयल खराब हो जा रहे हैं। यह बड़ा नुकसान है। इसके अलावा 100 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मियों को बीमारी से सुरक्षित रख पाने का लक्ष्य भी अधूरा रहने का खतरा है।

रायपुर में इन केंद्रों पर हो रहा वैक्सीनेशन

जिला चिकित्सालय पंडरी, रायपुर एम्स, पं. जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, एन.एच.एम.एम.आई. नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिल्दा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अभनपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आरंग, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोबरा - नवापारा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खरोरा, बाल्को मेडिकल सेंटर (वेदांता), नवा रायपुर, रिम्स हॉस्पिटल, गोढ़ी आरंग, श्री बालाजी हॉस्पिटल टिकरापारा, राम कृष्ण केयर हॉस्पिटल, वी.वाइ. हॉस्पिटल, श्री मेडिसाईन हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धरसींवा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरगांव, श्री नारायणा हॉस्पिटल, श्री संकल्प हॉस्पिटल सरोना, सुयश हॉस्पिटल, गुढ़ियारी रोड कोटा, श्री सत्यसाई हॉस्पिटल, नवा रायपुर।

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