दैनिक भास्कर Apr 29, 2020, 01:44 PM IST

रायपुर. राजस्थान के कोटा से लगभग 2500 स्टूडेंट को छत्तीसगढ़ लाया गया। अब सभी को अलग-अलग जिलों में क्वारैंटाइन सेंटर में रखा गया है। कुछ प्रायवेट स्कूल कॉलेज में रहने के बंदोबस्त से बच्चे और परिजन संतुष्ट हैं। लेकिन कुछ सरकारी हॉस्टल और स्कूल में बने क्वारैंटाइन सेंटर में अव्यवस्था है। राजधानी रायपुर के सड्‌डू स्थित प्रयास सेंटर में रायगढ़ के बच्चों को रखा गया है। परिजन को यहां की स्थिति की जानकारी मिली तो वे सभी बेहद नाराज हैं। रायगढ़ के नीलेश कुमार जैन ने रायपुर के क्वारैंटाइन सेंटर से जुड़ी स्थिति की जानकारी ट्वीटर के जरिए कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी को दी है। उन्होंने दावा किया है कि टॉयलेट में दरवाजे नहीं हैं, फ्लश काम नहीं कर रहे, ना ही सफाई है।

परिजन का ट्वीट

@RahulGandhi Sir, The students from Kota Rajasthan have been moved to chhattisgarh. The kids of Raigarh dt have been accomodated at Prayas boy's hostel Saddu Raipur. Condition of toilets exorbitantly poor, flushes are not working, condition is hygienic, washrooms not have door.

ऐसे में तो बच्चे और बीमार होंगे

नीलम सिंह ने दैनिक भास्कर को बताया कि उनके बच्चे को कवर्धा के बोड़ला में क्वारैंटाइन सेंटर में रखा गया है। यहां ठीक तरह से बिजली भी नहीं आ रही, जो खाना बच्चों को दिया जा रहा है वो खाने लायक नहीं है। उनकी पढ़ाई पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रही है। जबकि परीक्षाएं आने वाली हैं हर मिनट उनके करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण। जहां बच्चे रह रहे हैं वहां साफ-सफाई का भी बुरा हाल हैं। हमें डर है कि ऐसे में तो बच्चे और बीमार हो सकते हैं।

@bhupeshbaghel students coming from kota to kawardha(bodala) chhattisgarh are not provided any kind of facilities.

12 students living in one room, only 3 washroom in the whole building and food provided is worse than that given to prisoners.