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  • Raman Singh Said, The People Of Chhattisgarh Have Been Cheated, The Congress Government Has Stopped Many Schemes

भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण:रमन सिंह ने कहा- ठगी गई है छत्तीसगढ़ की जनता, कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी कई योजनाएं

रायपुरएक मिनट पहले
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भाजपा के प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में समय-समय पर ऐसे प्रशिक्षण सत्र और समीक्षा बैठकें होती रहती हैं।
  • कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण सत्र को संबोधित कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री
  • भाजपा के प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में चल रहा है सत्र

भाजपा के प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यकर्ताओं- पदाधिकारियों का विशेष प्रशिक्षण शुरू हुआ है। उद्घाटन सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। डॉ. रमन सिंह ने कहा- छत्तीसगढ़ केवल छला ही नहीं गया है, बल्कि बुरी तरह ठगा गया है।

यहां 50 हजार का स्मार्ट कार्ड छीन लिया, 2500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। सीमेंट के मूल्य में, रेत के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो गई। विश्व में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, जिसने एक रुपया में चावल दिया, नमक दिया। अनेक विकास कार्य किए। केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं छत्तीसगढ़ के हित में चल रही थीं, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद सब बंद हो गईं।

डॉ. रमन सिंह ने कहा- हम ऐसे दल के कार्यकर्ता हैं, जिसका लक्ष्य ही राष्ट्र निर्माण है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। यही विशेषता हमें अन्य राष्ट्रीय दलों से अलग करती हैं। हम सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं, सेवा के लिए कार्य करते हैं। सत्ता परिवर्तन सब चाहते हैं पर हम व्यवस्था परिवर्तन के साथ-साथ राष्ट्र को विश्व पटल पर समृद्ध शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रशिक्षण सत्र को प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, संगठन मंत्री पवन साय, रामप्रताप सिंह ने भी संबोधित किया।

नेहरु पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया

रमन सिंह ने कहा- पं. नेहरू की तुष्टिकरण की नीति के चलते जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर झूठे आरोप लगाकर प्रतिबंध लगाया गया। तब 21 अक्टूबर, 1951 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ का गठन हुआ। भाजपा ने अपने इस वैचारिक अधिष्ठान को खून से सींचा हैं और डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर के लिए बलिदान हुए। उन्होंने कहा, भारतीय जनसंघ ने अपने पहले घोषणा पत्र में कहा था, हम 370 खत्म करेंगे। भाजपा ने यह करके दिखा दिया है।

विष्णुदेव साय के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के बाद यह पहला बड़ा प्रशिक्षण सत्र है।
विष्णुदेव साय के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के बाद यह पहला बड़ा प्रशिक्षण सत्र है।

साय बोले, आपकी बड़ी जिम्मेदारी

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा, आज हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। प्रदेश में अपराध चरम पर है, राजधानी के मध्य में चाकूबाजी, हत्या आम हो गयी है। शराब, रेत, कोल माफिया पूरे प्रदेश को लूट रहे हैं। किसानों का धान कट गया, पर सरकार खरीद नहीं रही है। इस समय भाजपा कार्यकर्ताओं का दायित्व बढ़ जाता है।

तीन दिन चलेगा सत्र

भाजपा का यह प्रशिक्षण सत्र तीन दिन चलेगा। इसमें 200 कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। इसमें पार्टी की नीति, दर्शन, केंद्र सरकार की योजनाओं और नये कृषि कानूनों के बारे में जानकारी दिया जाना है। सोशल मीडिया में पार्टी की योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रशिक्षण भी इसमें शामिल है।

प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा, इस प्रशिक्षण शिविर का ध्येय केंद्र के कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के साथ ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नाकामियों को भी लोगों के सामने लाना है।

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