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ट्रैफिक प्लान:बड़ी बसों से सड़कें जाम इसलिए राजधानी में अब छोटी इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की योजना

रायपुर2 घंटे पहले
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लंबी बसे इस तरह जगह घेरकर चलती है। - Dainik Bhaskar
लंबी बसे इस तरह जगह घेरकर चलती है।
  • केंद्रीय बजट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 20 हजार करोड़, रायपुर स्मार्ट सिटी को हिस्से की आस

शहर की संकरी सड़कों पर 165 बड़ी-मध्यम सिटी बसों की वजह से ट्रैफिक की लगातार बिगड़ती हालत को देखते हुए नगर निगम ने अब यहां छोटे साइज यानी 20 सीटों वाली इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। केंद्रीय बजट में सोमवार को शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। निगम-स्मार्ट सिटी को उम्मीद है कि रायपुर को भी इस मद से काफी फंड मिल सकता है, इसलिए प्लान तेज हुआ है। हालांकि इस प्लान के लिए फंड की कमी नहीं है, क्योंकि सालभर पहले केंद्र सरकार रायपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 36 करोड़ रुपए मंजूर कर चुकी है। यह रकम किश्तों में ई-बसों की सबसिडी के तौर पर मिलेगी।

राजधानी में पिछले पांच साल में बीआरटीएस और कंपनी बनाकर सिटी बसों को सड़कों पर उतारा गया। अभी भारी-भरकम 30 बीआरटीएस बसें शहर में दौड़ रही हैं। यही नहीं, निगम की तरफ से बनाई गई कंपनी के पास भी 99 बड़ी और मध्यम बसें शहर में चल रही हैं। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर ये कामयाब नहीं हैं क्योंकि संकरी सड़कों की वजह से बसें अधिकांश जगह जा ही नहीं पा रही हैं। निगम के ही अफसरों का अनुमान है कि सिटी बसों में अभी जितने मुसाफिर हैं, उनमें से 50 फीसदी से ज्यादा काफी दूरी तय करके बस स्टाॅप तक पहुंच रहे हैं।

ऐसे चल पाएंगी इलेक्ट्रिक बसें

  • 1 करोड़ चार्जिंग प्वाइंट और नए स्टॉप
  • 30 करोड़ 50 बसों के लिए जरूरी फंड
  • 36 करोड़ दिल्ली से किश्तों में मिलेंगे

बस घेरती है 10 फीट, इसी से जाम
राजधानी में अभी 165 सिटी बसें चल रही हैं। नगर निगम, पीडब्लूडी और पुलिस के सर्वे में यह बात आई है कि घने शहर में यानी तेलीबांधा चौराहे से शास्त्री चौक होकर आमापारा चौक तक जीई रोड होते हुए फाफाडीह चौक से जयस्तंभ-कोतवाली होते हुए पचपेड़ीनाका तक की सड़क शहर के ट्रैफिक की धुरी हैं। दोनों सड़कें कुछ-कुछ जगह फोरलेन हैं लेकिन इनकी औसत चौड़ाई लगभग 40 फीट ही है।

इन रास्तों पर एक सिटी बस चौड़ाई में 10 फीट का रास्ता घेरती है। लंबाई में लगभग 35 फीट (12 मीटर) रास्ता घेरकर चल रही है। इसके बाद बेहद घनत्व वाली इन सड़कों पर बचे हुए ट्रैफिक के लिए केवल 30 फीट की जगह बच पाती है, जो नाकाफी है। यही वजह है कि शाम को जब नवा रायपुर की ओर से बड़ी संख्या में बसें एक साथ शहर में घुसती हैं तो तेलीबांधा से शास्त्री चौक तक, बस स्टैंड के आसपास, जेल रोड से स्टेशन चौक और कालीबाड़ी चौक के आसपास अक्सर बुरी तरह जाम लग रहा है। सुबह 11 से 1 बजे तक भी बसों की वजह से कई सड़कों का ट्रैफिक अस्तव्यस्त रहने लगा है। रायपुर नगर निगम के सिटी बस प्रभारी बद्री चंद्राकर के मुताबिक बड़े आकार की बसें सड़क का काफी हिस्सा घेरकर चल रही हैं। इनसे जाम लग रहा है, इसी वजह से अब छोटे आकार की बसों की बात हो रही है, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उद्देश्य पूरा हो सके और ट्रैफिक स्मूथ हो।

मनीष पिल्लीवार, ट्रैफिक एक्सपर्ट
बड़ी इलेक्ट्रिक बसों का प्लान खारिज, इसलिए छोटी जरूरी
शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए जरूरी है कि देश के बड़े शहरों की तर्ज पर यूनीफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी अम्टा का गठन राजधानी में भी किया जाए। इसमें नए और पुराने शहर के साथ भिलाई, कुम्हारी, चरौदा, आरंग, अभनपुर, धरसीवां सबके लिए एक यूनीफाइड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जरूरी होगा। रायपुर में पहले हुए सभी प्रजेंटेशन में बड़ी इलेक्ट्रिक बसें खारिज हो चुकी हैं। इसलिए छोटी तथा लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों को उतारना जरूरी है। 20 सीटर ये बसें फुल साइज बसों की तुलना में आधी कीमत पर मिलेंगी, जिससे आर्थिक बोझ कम भी होगा।

"इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलीं तो उन्हें चार्ज करने में दिक्कत नहीं आएगी। स्मार्ट सिटी शहर में 50 चार्जिंग प्वाइंट बनाने जा रहा है।"
-एसके सुंदरानी, जीएम-स्मार्ट सिटी

"बड़ी सिटी बसों से शहर दिक्कत में है। केंद्र सरकार दिल बड़ा करके छोटी इलेक्ट्रिक बसों के लिए सबसिडी 60% कर दे। क्योंकि अभी जो पैसे मिल रहे हैं, उसमें एक बस खरीदने के लिए निगम को भी एक करोड़ रुपए खर्च करने होंगे।"
-एजाज ढेबर, मेयर-रायपुर

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